Bagnaia verslaat Bastianini in intense Grand Prix van Maleisië

Francesco Bagnaia (233 punten), Fabio Quartararo (219 punten), Aleix Espargaro (206 punten) en Enea Bastianini (191 punten). Alle vier hadden ze bij aanvang van de Grand Prix van Maleisië, de negentiende ronde van het seizoen, nog een kans op het behalen van de wereldtitel. Geen van allen hadden tot nu toe een makkelijke aanloop naar de race, maar Bastianini had voor de race de beste papieren. Hij begon vanaf de tweede plek. Voor de andere drie titelkandidaten, waarvan Bagnaia en Quartararo de grootste kandidaten waren, moesten we kijken naar de derde en vierde startrij: Ducati-kopman Bagnaia begon als negende aan de race voor Espargaro op de tiende startplek. Fabio Quartararo stond aan het eind van de vierde startrij op de twaalfde plek voor de mogelijk beslissende manche van het kampioenschap.

Los van de titelstrijd stond er voor de andere rijders nog genoeg op het spel: Jorge Martin begon de race van pole-position. Hij maakte een uitstekende start, maar Bagnaia maakte helemaal een geweldige start. Hij ging als tweede de eerste bocht in. Quartararo maakte ook geen slechte start, hij dook als zesde de eerste bocht in. Martin ging aan de leiding voor Bagnaia en Bastianini met Marc Marquez op de vierde plek voor Quartararo en Franco Morbidelli. De Italiaanse Yamaha-man had een aardige start, maar hij moest door het hinderen van verschillende rijders op zaterdagmorgen maar liefst twee long laps nemen. Verder naar achteren moest ook Alex Marquez nog door de long lap als schuldige van het incident met Jack Miller in Australië.

Het stof van de start was neergedaald en Martin was de leider, hij ging voortvarend van start. Aleix Espargaro had een matige start gemaakt, hij lag op de elfde plek en verloor in de derde ronde nog meer terrein. Bagnaia kreeg op zijn beurt iets meer druk van achteren, Bastianini heeft dit seizoen vaker laten zien dat hij wars is van team- of fabrieksorders. Hij voerde de druk bij zijn toekomstig teamgenoot behoorlijk op. Marquez voorspelde voor de race al dat hij niet het tempo had om de leiders te volgen, Quartararo vond al snel een manier om de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen te pakken. Aan het begin van de vijfde ronde zat Quartararo zodoende op de vierde plek, zij het op meer dan twee seconden van de drie Ducati’s aan het front.

Verlost van Marquez zat Quartararo in de frisse lucht, maar hij had niet meteen antwoord op het tempo van de koplopers. Jorge Martin sloeg intussen een gaatje, maar in de zevende ronde bleek dat hij te veel vroeg van zijn machine. De Pramac-rijder vergooide de leiding in de wedstrijd met een crash in bocht 5, een plek waar crashes zeldzaam zijn.

Bagnaia kwam zodoende aan de leiding voor Bastianini en Quartararo. Marco Bezzecchi had zich intussen door het achtervolgende groepje gewerkt. Hij nam achtereenvolgens Alex Rins, Joan Mir én Marc Marquez te pakken. Hij lag zodoende vierde op anderhalve seconde van Quartararo. Bezzecchi was de snelste man op de baan en hij zou een belangrijke rol kunnen spelen in het verloop van het kampioenschap. Met Bagnaia aan de leiding moest Quartararo bij de eerste drie eindigen om in Valencia nog kans te maken op de titel. Bastianini zat echter heel dicht op het wiel bij Bagnaia en kon de aanval inzetten op de overwinning. Dat zou het beeld in de titelstrijd weer veranderen.

In de elfde ronde kwam die aanval van Bastianini op de eerste plek. Hij deed het op een goede wijze met een uitremactie in de vierde bocht. Bagnaia probeerde vrijwel direct terug te slaan, maar dat lukte niet. Daarmee was de rol van Bezzecchi, die nog steeds snel was, iets minder belangrijk. Quartararo had virtueel achttien punten achterstand op Bagnaia, Bastianini had de snelheid om een gaatje te slaan op zijn toekomstig teamgenoot. De strijd om de overwinning ging vanzelfsprekend om de eer, maar in die zin zijn de inleidende beschietingen voor 2023 ook al begonnen als de beide Italianen aan elkaars zijde moeten werken in de hoofdmacht van Ducati.

De Ducati-bazen Paolo Ciabatti, Davide Tardozzi en Gigi Dall’Igna waren intussen in gesprek over een mogelijke teamorder aan het adres van Bastianini. Met zeven ronden te gaan deed Bagnaia echter wat hij moest doen, hij ging bij het insturen van de vijftiende bocht weer voorbij aan Bastianini en pakte de leiding in de Grand Prix. Door de schermutseling tussen beide Italianen pakte Quartararo tijd terug op de leiders. Hij begon de vijftiende ronde op meer dan twee seconden, maar was veel sneller en pakte een halve seconde terug. Quartararo zag dat het gaatje naar de beide Ducati-rijders kleiner werd en kreeg ook weer geloof in zijn kansen op een eventuele zege in de race. Bezzecchi moest de witte vlag hijsen, hij kon het tempo van Quartararo niet volgen.

Bij het ingaan van de laatste drie ronden ging Joan Mir onderuit, hij kon even daarvoor het tempo van het groepje met Rins en Marquez al niet meer volgen. Vooraan hield Bagnaia een krappe voorsprong van vier tienden van een seconde op Bastianini, die zich aan het bezinnen was op een laatste aanval op de overwinning. Quartararo maakte tijd goed, maar het ging niet meer zo hard als een paar ronden eerder. De ogen waren in de laatste twee ronden daarom gericht op Bagnaia en Bastianini, de beide Ducati-mannen.

In de voorlaatste ronde hield Bastianini zijn kruid droog, maar hij zat bij het ingaan van de laatste ronde heel dicht op het achterwiel van de WK-leider. Bij het ingaan van bocht 9 zat Bastianini er even naast, maar moest hij de strijd staken. Bastianini kwam er niet meer aan te pas en Francesco Bagnaia pakte de overwinning in de Grand Prix van Maleisië voor Bastianini. Quartararo bereikte de finish als derde. De titelstrijd werd al veertien keer beslist in Sepang, maar niet in 2022. De finale in Valencia gaat de beslissing brengen in de titelstrijd, Bagnaia gaat met een voorsprong van 23 punten naar de slotrace van het seizoen.

De vierde plek was voor Bezzecchi, die wederom een ijzersterke wedstrijd afwerkte. Alex Rins eindigde daarachter op de vijfde plek voor Jack Miller, die een goede inhaalrace afwerkte nadat hij van de veertiende startplek moest vertrekken. Marc Marquez werd zevende voor Brad Binder en Johann Zarco. Aleix Espargaro kwam op de elfde plek aan de finish, al kreeg hij er in de laatste ronde nog flink van langs. Hij kwam in de beruchte veertiende bocht in botsing met Franco Morbidelli. De Italiaan prakte zijn Yamaha M1 gedecideerd aan de binnenkant bij de Aprilia-man, maar ging daarbij over de schreef. De wedstrijdleiding gaf hem een tijdstraf van drie seconden, Espargaro werd daardoor als tiende geklasseerd voor Morbidelli.

Cal Crutchlow eindigde op de twaalfde plek voor Miguel Oliveira en Pol Espargaro. Raul Fernandez pakte het laatste punt, hij liet Maverick Viñales en Alex Marquez achter zich. Remy Gardner werd achttiende voor Joan Mir, die zich nog wel herpakte na zijn crash.

Darryn Binder en Fabio di Giannantonio gingen halverwege de wedstrijd onderuit, zij moesten opgeven. Ook Takaaki Nakagami’s vervanger Tetsuta Nagashima moest de race vroegtijdig verlaten na een val in de negende bocht van de vijfde ronde. Luca Marini moest aan het eind van de eerste ronde al opgeven. Het holeshotapparaat aan de voorkant van zijn Ducati GP22 bleef geactiveerd na de start en dat maakte het rijden met de motor onmogelijk.

De beslissing in het MotoGP-kampioenschap valt over twee weken tijdens de Grand Prix van Valencia.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Maleisië