Quartararo: “Daar wordt het belangrijk om te scoren”

Na een wisselvallige openingsfase van het MotoGP-seizoen waren er twijfels over Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia, twee coureurs die voor het seizoen aangemerkt werden als favoriet voor de wereldtitel. Na twee sterke wedstrijden in Portimao en Jerez heeft Quartararo nu de leiding in de titelstrijd, die dit jaar met in totaal 21 races langer is dan ooit. Op deze site verscheen eerder een analyse dat het MotoGP-kampioenschap nu echt begonnen is, een mening die ook Quartararo toebedeeld is. “Ik denk het wel en ik weet ook dat we echt nog wat nodig hebben voor Mugello en Barcelona”, zegt de Fransman in gesprek met MotoGP.com. “We weten dat we op de Sachsenring en in Assen snel kunnen zijn, daar kunnen we echt sterk zijn en dat zijn ook niet te missen kansen. Het wordt belangrijk om daar te scoren en op de circuits waar ik dat kan doen, zal ik het ook niet nalaten. Een score van 45 op 50 in de laatste twee races, dat is niet slecht volgens mij.”

De coureur uit Nice staat nu al twee weken aan de leiding van het wereldkampioenschap. Dat kwam ook voor hemzelf als een verrassing. “Dat ik na Portugal al aan de leiding stond was zeker een verrassing. Afgezien van Mandalika was het helemaal niet zo bijzonder tot nu toe”, zegt Quartararo, die profiteerde van de moeilijkheden die Enea Bastianini en Alex Rins meemaakten in Jerez. “We eindigden steeds in de top-tien en ik denk dat je in dat soort races moet zorgen dat je wat punten pakt. Die zijn heel belangrijk. Ik rij op de limiet en heb niets over, maar de andere Yamaha’s hebben helemaal niets over. Dat is niet mijn probleem, maar ik moet me des te meer focussen om zelf snel te zijn.”

Prognose voor Frankrijk

Quartararo komt aankomend weekend voor het eerst als wereldkampioen naar zijn thuisland. Hij kijkt uit naar de kolkende massa op het Bugatti Circuit, maar heeft er sportief een hard hoofd in: “Het is een beetje fifty-fifty. Het is een stop-start circuit waar de Ducati’s altijd heel erg sterk zijn. Maar we kunnen daar ook de snelheid hebben. Ik vond dat we in Portimao ook met dergelijke kansen aan de start stonden, het is dus niet zo slecht.”