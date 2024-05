Quartararo blij ondanks crash: "Nieuwe basis voor motor gevonden"

Voor een recordaantal toeschouwers leek Fabio Quartararo in Le Mans over iets extra's te beschikken. De Fransman kwalificeerde zich knap op de achtste positie - zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen - en was in de Grand Prix van Frankrijk lange tijd op weg naar de zesde plek, tot hij met nog ruim tien ronden te gaan een forse crash meemaakte in bocht negen. Aanvankelijk was er natuurlijk teleurstelling bij de Yamaha-rijder, maar na afloop van de door Jorge Martín gewonnen race bleek hij behoorlijk opgewekt.

"Eerlijk gezegd ben ik blij, want dit is de eerste race dit jaar dat ik me competitief voelde en waarin ik met rijders vocht met wie ik in het verleden kon strijden, zoals Aleix", trapte Quartararo af tegenover de verzamelde media. "Ik zag Maverick en Marc voor me, tot ik tien ronden voor het einde crashte. Helaas ging ik onderuit, maar het was de eerste keer dat we op de zesde plek reden zonder dat er voor mij veel crashes waren. Ik heb alles gegeven en ik wilde het maximale, maar helaas crashte ik. We hebben echter alles gegeven."

De crash in bocht negen kon Quartararo na afloop relatief eenvoudig verklaren: hij ging simpelweg over de limiet. "Ik zat vanaf de eerste ronde echt op de limiet, maar het is vreemd dat het niet eerder gebeurde", stelde de 25-jarige rijder uit Nice. "Als je voor eigen publiek rijdt, wil je alles geven. Ik wilde geen enkele procent marge hebben, maar ik denk dat ik te snel de bocht in ging. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik gecrasht ben omdat ik alles gegeven heb." Op die manier probeerde Quartararo het maximale uit de Yamaha M1 te persen. Dat lukte aardig, mede door een verandering die voorafgaand aan de warm-up werd doorgevoerd aan de motorfiets.

Nieuwe basis voor M1 gevonden

"'s Ochtends hebben we een enorme verandering doorgevoerd aan de motor. Het team verwachtte dat ik zou zeggen dat het compleet anders, slecht of iets dergelijks zou zijn. Ze verwachtten dat ik een groot verschil zou voelen, maar het was een klein verschil in de positieve richting. Daarom hebben we ermee geracet", legde hij uit, om zijn enthousiasme vervolgens niet te kunnen verhullen. "In mijn ogen lijkt dit onze nieuwe basis te gaan worden. Overmorgen hebben we twee testdagen in Mugello, waar we het op een compleet ander circuit kunnen vergelijken."

De precieze verandering wilde Quartararo niet uit de doeken doen. "Het gaf een heel klein beetje meer grip, vooral bij het insturen", aldus de wereldkampioen van 2021, die ook besefte dat Yamaha nog een lange weg heeft af te leggen. "We hebben ideeën wat we moeten verbeteren, maar dat kost tijd. In mijn ogen gebruiken we de elektronica net op een goede manier, maar we leren stap voor stap. Tussen bochten vijf en zes beweegt onze motor veel in vergelijking met de jongens voor mij. Onze motor voelt heel zwaar en hij stuurt niet goed, maar we proberen dit stap voor stap te verbeteren. Ik denk dat we de goede weg hebben ingeslagen."