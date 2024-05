Márquez opnieuw tweede: "Maar missen iets voor strijd om wereldtitel"

Marc Márquez lijkt zijn draai op de Ducati GP23 helemaal gevonden te hebben. Na zijn tweede plek in de GP van Spanje en dezelfde klassering in de sprintrace in Le Mans volgde in de Grand Prix van Frankrijk zijn derde tweede plek op rij. De Gresini-rijder schoof met deze resultaten op naar de gedeelde derde plaats in de titelstrijd, twee punten achter nummer twee Francesco Bagnaia en 40 punten achter leider Jorge Martín. Toch hield Márquez zich na de race op de vlakte over zijn kansen op de wereldtitel.

"Dit is geweldig en daar geniet ik enorm van. Je ziet mijn gezicht en je ziet hoe we allemaal zijn in de pitbox. De sfeer is relaxed", vertelde Márquez, die zijn 103de podiumplaats in de MotoGP behaalde. "We weten echter dat je op het niveau van Martín en Pecco moet zitten om voor de titel te strijden. Zij zitten er in iedere training goed bij. Wij hebben vrijdagmiddag bijvoorbeeld nog een verkeerde richting gekozen, maar daar leren we van. We moeten echter beseffen dat we nog iets missen voor de strijd om de wereldtitel. Ik ben echter heel blij dat ik met de twee sterkste Ducati-rijders kan vechten."

Top-vijf aanvankelijk doelstelling vanaf P13

Zaterdag knokte Márquez zich in de sprintrace met een raketstart naar de tweede plek, nadat in de kwalificatie op de dertiende startpositie strandde. Ook in de zondagse race was dat zijn uitgangspositie en mede daardoor zag hij dit succes niet aankomen. "Ik verwachtte het niet. Zaterdag was mijn start ongelofelijk, maar ditmaal hebben we het podium langzaam en stap voor stap gegaard", zei de 31-jarige Spanjaard met een knipoog. "In mijn hoofd was de top-vijf het doel, maar ik zag ook dat de snelheid er was. Ik verloor echter tijd in een vreemd gevecht met Di Giannantonio. Daarna dacht ik dat de derde plek oké was, maar de snelheid was er en ik ging in de aanval, terwijl zij wat tijd verloren. Toen ik daar aankwam, verwachtte ik dat Pecco Martín zou aanvallen. Dat gebeurde niet, dus ik viel Pecco aan."

De inhaalactie van Márquez op Bagnaia plaatste hij in de laatste ronde in de negende bocht, maar even dacht de Gresini-rijder dat hij helemaal geen aanval kon plaatsen. "Toen ik het gat had gedicht, was ik uitgeput. Ik pushte de hele race en kon niet even op adem komen. Vervolgens probeerde ik ze aan te allen, maar ik voelde me niet helemaal perfect op de motor. Ik zag ook dat Pecco goed uit de bochten kwam, dus het was lastig om een plek te vinden om in te halen. Hij verdedigde ook goed in bocht drie", aldus Márquez. "Maar in de laatste ronde zag ik dat Pecco niet in de aanval ging bij Martín, dus ik kwam goed uit bocht acht om het in bocht negen te proberen. Daar kon ik de motor ook nog stoppen."