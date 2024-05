Martín denkt dat Ducati keuze al heeft gemaakt: "Zege verandert niets"

De strijd om de zege in de Grand Prix van Frankrijk was prachtig en Jorge Martín trok uiteindelijk aan het langste eind. De Pramac Ducati-rijder was eerder al de snelste op vrijdag, pakte in een ronderecord pole-position en zegevierde ook al in de sprintrace. De Grand Prix-zege was dan ook de kroon op een vrijwel perfect weekend. "Het is een van de beste weekenden uit mijn carrière, samen met Misano vorig jaar. Toen deed ik hetzelfde met snelste in iedere sessie, een baanrecord en zeges in de sprint en de Grand Prix. Het is denk ik ook geweldig om Marc Márquez en Pecco Bagnaia te verslaan", zei Martín na afloop.

Op het Bugatti Circuit in Le Mans reed Martín lange tijd achter Francesco Bagnaia op de tweede plek. Door de wind vond hij dat een goede positie, om met zeven ronden voor de boeg dan eindelijk de aanval in te zetten op de wereldkampioen. "Met zeven ronden te gaan zag ik dat hij het in sommige bochten lastig had, waardoor dit het moment was om het te proberen. Het was moeilijk om de actie te laten slagen, hij was sterk. De eerste keer ging ik wijd, maar de tweede keer deed ik het perfect en kon ik zowel mijn lijn als de positie behouden", keek de WK-leider terug op zijn actie. "Het is bijzonder om hier in Le Mans te winnen."

Heeft Ducati haar keuze al gemaakt?

Met zijn vrijwel perfecte weekend en zijn tweede Grand Prix-zege van het seizoen nam Martín in Frankrijk een voorsprong van 38 punten op nummer twee Bagnaia. Sinds de seizoensstart in Qatar maakte de 26-jarige Madrileen daarmee de best mogelijke reclame voor zichzelf in de strijd om het tweede plekje in het fabrieksteam van Ducati, waar hij met Marc Márquez en Enea Bastianini om vecht. "Ik heb denk ik niets te bewijzen. Ik denk over mijn toekomst en ik kan zeggen dat de dingen die de komende races gebeuren, geen invloed hebben. Ik denk dat ik al heb gedaan wat ik moest doen", oordeelde Martin over zijn prestatie en zijn toekomst.

Daarmee leek Martín ernaar te hinten dat Ducati stiekem al een keuze heeft gemaakt over de teamgenoot van Bagnaia in 2025. Een nog sterkere hint gaf hij na de vraag of hij met zijn ijzersterke prestatie een duidelijk signaal had afgegeven aan de Italiaanse fabrikant. "Misschien is het duidelijker, maar ik denk niet dat het iets verandert. Ik ben dezelfde rijder als gisteren en dezelfde rijder als donderdag. Ze moeten een beslissing nemen, maar ik denk dat ze al een keuze hebben gemaakt", aldus Martín. "Wat het ook is, het is goed. Ik wil heel graag naar het fabrieksteam. Maar als ze me om welke reden dan ook niet willen, dan ga ik ergens anders heen met mijn talent."