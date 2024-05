Ducati heeft het contract van wereldkampioen Francesco Bagnaia voor de start van het MotoGP-seizoen 2024 al verlengd. Wel is nog onduidelijk wie in 2025 zijn teamgenoot wordt. De afgelopen tijd zijn vooral de namen Jorge Martín en Marc Márquez gevallen, maar ook Enea Bastianini is nog een van de kanshebbers. Dat de Italiaan mogelijk moet vertrekken, zit hem niet lekker. "Het voelt vreemd, want ik heb toch de snelheid?", vraagt hij zich na de Franse GP af. "Ducati ziet mijn potentie en wat ik kan. Maar Ducati ziet ook wat Jorge op dit moment laat zien. Hij won in Le Mans en is een heel snelle rijder. Ik weet dat de beslissing van Ducati moeilijk is."

Het huidige contract van Bastianini bij Ducati loopt eind 2024 af. Een beslissing over de invulling van de plek die hij momenteel nog bezet, wordt rond de Grand Prix van Italië van komende maand verwacht. Op Mugello is Bastianini als MotoGP-rijder nog nooit hoger dan de negende plek geëindigd. Daar staat juist tegenover dat de 26-jarige rijder uit Rimini sterk aan het huidige seizoen is begonnen. Vorig jaar werd hij in zijn eerste jaar als fabrieksrijder nog geplaagd door blessureleed, maar in 2024 is hij op zondag nog niet lager dan de vijfde positie geëindigd. Mede daardoor bezet Bastianini na vijf Grands Prix de gedeelde derde plaats in de titelstrijd, slechts twee punten achter Bagnaia en op gelijke hoogte met Márquez.

Tijdens de Franse Grand Prix stelde Bastianini in zowel de sprintrace als de Grand Prix de vierde plaats veilig. Op zondag deed hij dat ondanks een long lap-straf voor het afsnijden van de baan, om in de tweede helft van de race consistent sneller te zijn dan het leidende trio Martín, Bagnaia en Márquez. Dat dankt hij naar eigen zeggen aan een doorbraak tijdens de MotoGP-test daags na de GP van Spanje. "In Jerez hebben we wat nieuwe oplossingen getest en eentje beviel mij heel goed. Vanaf dat moment was ik vanaf het begin veel sneller, zowel met nieuwe banden als oude banden", legt Bastianini uit. "Daardoor begon ik met vertrouwen aan het weekend [in Le Mans]. Uiteindelijk was ik snel, maar ik heb te veel fouten gemaakt gedurende het weekend. Twee vierde plaatsen, meer kan ik niet laten zien van de progressie."