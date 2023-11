Eerste foto's: Marc Marquez maakt debuut op Ducati van Gresini

De achtvoudig wereldkampioen maakte tijdens diezelfde post-season test in Valencia in 2012 zijn MotoGP-debuut. De kersverse Moto2-kampioen maakte toen zijn eerste meters met het Honda-fabrieksteam. Na 11 seizoenen, 59 overwinningen en 6 wereldtitels is er nu een einde gekomen aan de samenwerking. De Spanjaard stapt voor 2024 over naar Gresini Ducati. Daar gaat Marquez uitkomen op een één jaar oude Desmosedici.

De succesvolle rijder kreeg van Honda toestemming om zijn werkzaamheden voor zijn nieuwe werkgever af te trappen tijdens de collectieve test in Valencia. Op dinsdagochtend koos Marquez voor het eerst het asfalt op een sponsorloze, 2023-spec Gresini Ducati. Naar verluidt is dit de machine waarop Johann Zarco het afgelopen seizoen reed. Vanwege zijn contractuele situatie met Honda staat Marquez na afloop de media niet te woord.

De test betekent eveneens het Honda-debuut van Luca Marini, de vervanger van Marquez bij het fabrieksteam. Zarco maakt voor het eerst sinds de Grand Prix van Valencia 2019 zijn opwachting op een Honda, hij komt uit voor LCR. Franco Morbidelli verruilt zijn fabrieks-Yamaha voor de Ducati van Pramac. Alex Rins maakt voor het eerst kennis met de Yamaha, terwijl Pedro Acosta zijn MotoGP-debuut gaat maken met Tech3 GasGas. Fabio di Giannantonio komt in actie met VR46.