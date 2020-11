Crutchlow kan ernst van schouderblessure moeilijk inschatten

Na de Teruel GP zei Crutchlow dat hij iets voelde ‘knappen’ in zijn rechterschouder, maar ondanks dat kwam hij nog als elfde aan de finish. Na de race onderging hij een MRI-scan, daarmee werd bevestigd dat het om een schouderblessure gaat. Een van de pezen in zijn schouder is beschadigd geraakt. Crutchlow gaf aan niet te weten hoe het gaat voelen als hij vrijdagochtend tijdens de eerste training van de Europese Grand Prix op de motor stapt.

“Ik heb direct na de race een scan gehad en het bevestigde eigenlijk wat ik na de race al zei: er knapte zeker iets in m’n schouder”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Er is een pees geknapt en we weten niet hoe groot de schade is tot ik weer op de motor zit, dan kan ik het pas voelen. De artsen hebben de scans bekeken en ze hebben de situatie onderzocht, na het seizoen zullen we de gevolgen verder bekijken en zien wat er aan gedaan moet worden. Het voelde de afgelopen week helemaal niet zo slecht, de laatste twee dagen was het thuis erg koud en dan voelde ik wel iets meer pijn. Mijn weken zien er al dit hele seizoen hetzelfde uit, ik zie m’n meiden [vrouw en dochter], ik ga fietsen en bezoek het ziekenhuis. Waarom zou ik dat veranderen?”

Crutchlow begint dit weekend aan de laatste drie races in dienst van Honda, na het seizoen wordt hij bij LCR vervangen door Alex Marquez. De Brit zou zijn carrière kunnen vervolgen bij Aprilia, naar verluidt heeft hij een voorcontract getekend bij de Italiaanse stal. Alles is echter nog afhankelijk van de dopingschorsing van Andrea Iannone. Deze maand wordt een uitspraak verwacht in die zaak. Donderdag werd Crutchlow weer gevraagd naar de stand van zaken bij Aprilia: “Het is een moeilijke vraag om antwoord op te geven, we moeten afwachten wat er gaat gebeuren met onze Maniac [Iannone], zij beslissen over wat er met hem gaat gebeuren.”