Crutchlow bezorgd: "Er knapte iets in mijn schouder"

Crutchlow eindigde zondag op de elfde plaats in de Teruel GP. De Brit onthulde na de race dat hij na zes ronden een steek in zijn schouder voelde, maar weet niet wat de oorzaak daarvan was. Hij gaat maandag weer naar het ziekenhuis voor een MRI-scan. “Het was ongeveer de zesde ronde toen ik van de derde naar de vierde bocht ging, ik voelde ineens iets knappen in m’n schouder”, beschreef Crutchlow in gesprek met MotoGP.com. “Daar maak ik me best zorgen over. Ik weet niet echt wat er gebeurde, maar ik trok aan het stuur en ineens knapte er iets in m’n schouder. Ik reed een paar ronden langzamer en voelde veel pijn. Dat verdween daarna wel door de adrenaline en het gevecht met de anderen. Maar na de race voelt het heel pijnlijk aan. Morgen ga ik weer voor een MRI-scan.”

Het is de zoveelste tegenslag voor Crutchlow in 2020. Hij brak zijn pols bij een crash in het weekend van de Spaanse GP. Ook kon hij niet rijden tijdens de beide races in Misano door complicaties na een operatie aan zijn arm. Het probleem met de schouder van Crutchlow was niet het grootste probleem, de keuze voor de zachte band was een groter struikelblok.

“Aan het begin van de race voelde ik me heel goed met de zachte achterband”, vervolgde hij. “Het voelde alsof ik naar voren kwam, het was een mooi gevecht. Zodra de anderen mij in begonnen te halen werd duidelijk dat zij een betere acceleratie hadden. De drop van de achterband was vrij groot. M’n schouder was niet het grootste probleem, de achterband was erger. Ik had voor de medium moeten gaan, maar het was nu eenmaal een gok. Ik dacht dat ik ermee kon vechten, maar we hadden nooit echt een goed tempo. Dat is teleurstellend.”