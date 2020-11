Tijdschema en info: Hoe laat begint de MotoGP GP van Europa?

Acht verschillende coureurs hebben dit seizoen al een Grand Prix weten te winnen, maar de leider in het wereldkampioenschap staat nog altijd ‘droog’. Joan Mir begint als WK-leider aan de GP van Europa en is nog altijd vastbesloten om dit seizoen ook een overwinning aan zijn palmares toe te voegen. Daarvoor moet hij afrekenen met een flink stel mededingers. Fabio Quartararo is in het klassement nog altijd de voornaamste concurrent, maar de Fransman presteert buitengewoon wisselvallig. Datzelfde kan ook gezegd worden van Maverick Viñales, de derde man in het klassement.

Binnen de Yamaha-gelederen lijkt outsider Franco Morbidelli op dit moment nog wel de meest degelijke coureur. Hij schreef de Teruel GP overtuigend op zijn naam, maar staat wel op precies 25 punten (de waarde van een overwinning) achterstand van Mir. Andrea Dovizioso staat op 28 punten en heeft met nog drie races te gaan alle kans op de wereldtitel, maar de Ducatist lijkt langzamerhand wel afgehaakt in de titelstrijd. Dat heeft alles te maken met de technische achterstand die men dit jaar opgelopen heeft bij het Italiaanse merk. Ook de tweede man van Suzuki is nog niet helemaal uit de titelstrijd: Alex Rins heeft twee sterke races achter de rug en zijn achterstand (32 punten) is met nog 75 punten te verdelen te overzien.

Buiten kijf staat dat er genoeg reden is om dit weekend in te schakelen voor de Europese GP, de eerste van twee races op het Circuito Ricardo Tormo Valencia.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Europa?

Vrijdag 6 november 2020

Eerste vrije training: 10.55 uur- 11.40 uur

Tweede vrije training: 14.30 uur - 15.15 uur

Zaterdag 7 november 2020

Derde vrije training: 10.55 uur - 11.40 uur

Vierde vrije training: 14.10 uur - 14.40 uur

Eerste kwalificatie: 14.50 uur - 15.30 uur

Tweede kwalificatie: 15.15 uur - 15.30 uur

Zondag 8 november 2020

Warm-up: 09.50 uur – 10.10 uur

Race: 13.00 uur

Statistieken voor de MotoGP Grand Prix van Europa

Het is de 22ste keer dat het Circuit Ricardo Tormo een Grand Prix host. Het circuit is vernoemd naar Ricardo Tormo, de tweevoudig wereldkampioen in de 50cc-klasse. Hij won die titels in 1978 en 1981 op de Bultaco. Ook in de 125cc-klasse deed hij nog aardig mee, hij won vier races. In 1984 nam de coureur afscheid van de sport na een zware crash, in 1998 overleed Tormo vervolgens aan leukemie.

Het is de derde verschillende locatie voor de Europese Grand Prix. Eerder kregen races op Jarama en Barcelona deze titel al mee. In 1991 was de Europese Grand Prix ook een ‘noodoplossing’ toen de GP van Joegoslavië niet kon doorgaan vanwege de politieke situatie in dat land.

Slechts twee niet-Spaanse coureurs hebben gewonnen in Valencia: Casey Stoner (2008 en 2011) en Andrea Dovizioso (2018). In het geval van Dovizioso ging het om een regenwedstrijd. De Spanjaarden zijn over het algemeen zeer succesvol in Valencia: Dani Pedroa won de race vier keer, Jorge Lorenzo won ook vier keer. Marc Marquez schreef de race in 2014 en 2019 op zijn palmares, maar hij is er dit weekend nog niet bij.

Een goede kwalificatie is cruciaal op Valencia. Een motoGP-race op dat circuit is pas twee keer gewonnen door iemand die niet van de eerste rij gestart is. Marquez presteerde dat in 2014, Dani Pedrosa volgde zijn voorbeeld in 2017. Beiden vertrokken toen van de vijfde plaats op de grid.

Yamaha heeft dit seizoen al zes races gewonnen. Het is voor het eerst sinds 2015 dat de Japanse fabrikant zes overwinningen in de eerste elf races van het seizoen heeft geboekt. Het merk gaat niet aan de leiding in het kampioenschap voor rijders, maar heeft wel een voorsprong in de titelstrijd voor de constructeurs. De voorsprong op Ducati is 37 punten.

In theorie zijn er nog altijd veertien rijders in de race voor de MotoGP-wereldtitel. Valentino Rossi valt op de vijftiende plaats net buiten de boot met een achterstand van 79 punten. Nooit waren er na de invoering van het huidige puntensysteem in 1993 meer kanshebbers in de titelstrijd.

WK-stand voorafgaand aan de Grand Prix van Europa