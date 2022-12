Fabio Quartararo greep in 2022 naast zijn tweede MotoGP-wereldtitel. Hij had in de zomerstop een grote voorsprong, maar een reeks problemen en situaties vol pech hebben ervoor gezorgd dat zijn marge snel verkleinde in de tweede helft van het seizoen. Francesco Bagnaia pakte de wereldtitel, maar Quartararo werd alom geprezen door zijn concurrenten dat hij het met de inferieure Yamaha M1 nog zo lang heeft volgehouden. De machine kwam qua vermogen behoorlijk tekort op de andere machines. Cal Crutchlow heeft zich de afgelopen twee jaar bemoeid met de ontwikkeling van de Yamaha en reed tijdens zijn actieve carrière met de grootste coureurs uit de recente MotoGP-geschiedenis. Hij ziet gelijkenissen tussen Quartararo en Marc Marquez, met wie Crutchlow bij Honda samenwerkte.

“Ik had de kans om met Valentino, Lorenzo, Dovizioso en Pedrosa te rijden”, zegt Crutchlow in een exclusief interview met Motorpsort.com. “Ik heb in mijn tijd met de beste rijders van deze sport gereden. Marc en Fabio zijn in het rijden echt tegenovergesteld, dat kun je je niet voorstellen. Maar ze hebben wel hetzelfde effect op een fabriek. En ze hebben ook dat effect op andere rijders die bij dezelfde fabrikant werkten. Dat is vreemd om te zeggen, maar ze kunnen hun tegenstanders binnen hetzelfde team kraken. Ze doen wat andere mensen bij dezelfde fabrikant niet kunnen. Ze benutten de positieve en sterke punten van de motor zoals niemand dat kan, hun sterkste punt is ook het sterkste punt van de motor en het werkt gewoon. Ze zijn gewoon superieur en dat wordt zichtbaar omdat de Honda niet de beste motor was, de Yamaha is dat op dit moment ook niet. Maar Marc en Fabio hebben het beide gepresteerd om wereldtitels te winnen met een motor die niet capabel was om kampioen mee te worden. Ze zijn als persoon compleet verschillend, ze zitten bij andere fabrikanten en hun stijl is niet te vergelijken. Maar ze hebben dat speciale effect.

Crutchlow ziet nog een parallel tussen de beide rijders in de zin dat het een keer ophoudt dat ze met de problemen van hun motor wegkomen. “We moeten bedenken dat Fabio nog nooit op een andere motor gereden heeft, hij heeft zoveel talent”, zegt de Engelsman. “Hij is wel te vergelijken met Marc Marquez, hij rijdt niet om de problemen heen. Hij begrijpt het probleem, hij snapt het gewoon en komt op een andere manier tot zijn rondetijden. Maar dat houdt ook een keer op. We moeten de motor verbeteren, het pakket voor de rijders moet beter. Yamaha neemt het zonder twijfel serieus. Ik heb bij een test 27 man personeel, het is een complete operatie. Wanneer we gaan testen hebben we vier pitboxen vol met onderdelen. We werken hard, maar je kunt maar zoveel informatie doorgeven en beschrijven welk gevoel het geeft. Je moet de onderdelen testen om bepaalde dingen te fixen. En dat doen ze. Het grootste probleem voor Fabio was de topsnelheid en dat hebben ze opgelost [met een 2023-concept], maar daardoor ontstaan er weer andere problemen.”