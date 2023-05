Eind 2018 nam Dani Pedrosa afscheid van het fulltime racen in de MotoGP, nadat hij in dertien seizoenen 31 Grand Prix-zeges boekte als fabriekscoureur van Honda. Na zijn afscheid besloot hij aan de slag te gaan bij KTM, waar hij testcoureur werd. In die hoedanigheid mocht hij tijdens de GP van Stiermarken van 2021 al eens een wildcard-optreden maken in de MotoGP en afgelopen weekend stond hij in Jerez opnieuw aan het vertrek. Met dat optreden maakte Pedrosa veel indruk: hij opende het weekend met de snelste tijd in VT1, waarna hij zowel in de kwalificatie als de sprintrace zesde werd. Op zondag eindigde de Spanjaard op de zevende positie.

Toch draaide Pedrosa's deelname in Jerez vooral om het vergaren van data van de RC16 in raceomstandigheden, nadat hij de afgelopen jaren talloze ronden op het Zuid-Spaanse circuit heeft getest. Aan zijn input tijdens het raceweekend hebben de fabriekscoureurs van KTM veel gehad, stelt Brad Binder na zijn zege in de sprintrace en tweede plek in de Grand Prix. "Dani heeft hier zeker een flink aantal ronden getest, maar uiteindelijk zijn we hier begonnen op de manier waarop we in Amerika zijn geëindigd. Hij is absoluut met wat verschillende dingen bezig. Het is voor ons een spannende tijd", vertelt Binder, die veel bewondering heeft voor Pedrosa. "Dani heeft dit weekend ongekend goed werk geleverd. Je mag nooit vergeten hoe vaak deze man gewonnen heeft. Hij is meer dan speciaal. We kunnen enorm veel van hem leren en we mogen ons gelukkig prijzen dat we hem hebben. Hij is absoluut de beste testrijder die je je kan wensen."

Naast Binder kwam ook teamgenoot Jack Miller goed uit de verf in Spanje. Ook hij stond in beide races op het podium en zodoende staan de KTM-mannen na vier Grands Prix op de posities drie en vier in het kampioenschap. De Oostenrijkse fabrikant heeft een flinke stap gezet met de RC16, volgens Binder zelfs de grootste stap sinds hij in 2020 in de MotoGP debuteerde. "Het MotoGP-veld is zo ver gekomen sinds 2020. Ieder jaar is alles zoveel competitiever geworden, de motoren zijn zoveel beter. Er bestaat bij mij geen twijfel over dat dit de grootste stap is die we richting het front gezet hebben. Ik hou op dit moment van mijn motor, die geeft mij veel vertrouwen. Ik ben dankbaar dat ik momenteel in de positie zit dat ik een fantastische machine onder mij heb en dan is het aan mij om de resultaten te produceren."