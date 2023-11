Aprilia haalt nieuwe koppeling van RS-GP na klacht concurrent

In de aanloop naar het MotoGP-raceweekend op Sepang International Circuit leek Maverick Viñales donderdag zijn mond voorbij te praten door te verklappen dat hij niet langer gebruik kan maken van het nieuwste startsysteem van Aprilia. "Daar hebben we last van, maar meer kan ik niet zeggen", hield de Spanjaard het kort en krachtig over het onderwerp. Toen teamgenoot Aleix Espargaro vervolgens werd geconfronteerd met die uitspraak, antwoordde hij: "Heeft Maverick dat gezegd? We mogen niet over dit onderwerp praten." Vanuit Aprilia zelf kwam bij navraag van Motorsport.com een vergelijkbaar antwoord: "Het is ons verboden om hierover te praten."

Na problemen met de starts introduceerde Aprilia eerder dit seizoen een nieuwe koppeling om de situatie te verbeteren. Motorsport.com heeft echter vernomen dat de fabrikant uit Noale daar sinds de GP van Australië geen gebruik meer van kan maken, wat het gevolg is van een klacht van een van de concurrerende merken. Diverse bronnen vermoeden dat KTM de drijvende kracht achter de klacht is. De Oostenrijkse fabrikant vindt naar verluidt dat de koppeling niet voldoet aan de reglementen, omdat het teveel afhankelijk zou zijn van de ECU. De koppeling is overigens een onderdeel van het reglement wat momenteel nader bekeken wordt, omdat het enkele grijze gebieden bevat. De technische managers van het kampioenschap gaven aanvankelijk groen licht omdat de nieuwe koppeling van Aprilia niet volledig automatisch is, maar wel nog een handeling van de rijder vereist. Iemand in de paddock ging daar bij Motorsport.com tegenin: "Je hoeft maar een video van de Aprilia te zien om te begrijpen dat het een automatische koppeling is, zoals die in F1 wordt gebruikt."

Opvallend genoeg zette KTM eerder dit jaar ook een enorme stap met de starts na de ontwikkeling van een nieuw startsysteem. Dat systeem werkte dermate goed dat Jack Miller bij de start in Mugello binnen een half recht stuk van P5 naar P1 ging en nog tijd had om een handgebaar te maken richting polesitter Francesco Bagnaia. Het in juni geïntroduceerde systeem maakte van de KTM RC16 de beste motorfiets bij de starts. Een ervaren engineer van Aprilia vertelde daarover aan Motorsport.com: "Het is ongelofelijk dat Binder op de vierde rij kan starten en in de eerste bocht aan de leiding kan gaan. Dat moet echt onderzocht worden."

KTM zou overigens niet alleen geklaagd over de koppeling van Aprilia, maar ook aan de technische commissie gevraagd hebben om haar eigen nieuwe koppeling te homologeren. Die werkt naar verluidt op vergelijkbare wijze als die van Aprilia. In afwachting van goedkeuring heeft het Oostenrijkse merk ervoor gekozen om het nieuwe startsysteem van de motor te halen in Thailand. Doordat zowel KTM als Aprilia de nieuwe koppeling momenteel niet kan gebruiken, heeft Ducati momenteel het beste en snelste startsysteem van de MotoGP-grid. De Italiaanse fabrikant was drie jaar geleden ook de eerste dat met koolstofvezel en elektronische assistentie in de koppeling begon te werken.