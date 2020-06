Aprilia prikt datum voor eerste MotoGP-test sinds corona-uitbraak

Door de uitbraak van het coronavirus ligt de MotoGP al sinds begin maart stil. Alleen de Moto2 en Moto3 kwamen in actie tijdens de Grand Prix van Qatar. Men heeft de intentie om het seizoen halverwege juli weer op te starten met twee races op het circuit van Jerez, maar de Spaanse autoriteiten hebben de plannen hiervoor nog niet goedgekeurd.

In een recente verklaring erkende de Spaanse overheid wel hoe belangrijk motorsport is voor het land. Ook de Spaanse voetbalcompetitie La Liga begint deze week weer en bovendien wordt het toerisme vanaf 1 juli weer opgestart. Het heeft er daarom alle schijn van dat de plannen van Dorna het wel gaan halen. Nu de maatregelen her en der versoepeld zijn, hebben circuits hun deuren ook weer geopend voor testdagen. Vorige week was KTM het eerste MotoGP-merk dat zijn rijders weer liet rijden; Pol Espargaro en Dani Pedrosa voerden een tweedaagse test uit op de Red Bull Ring.

Aprilia is het volgende team dat weer in actie komt. De Italiaanse formatie maakt zich op voor een tweedaagse privétest op het circuit van Misano, tijdens het weekend van 13 en 14 juni. Testrijder Bradley Smith neemt het werk voor zijn rekening. Later deze maand komt Aprilia nog eens in actie op Misano, dan met testrijder Smith en Aleix Espargaro. Motorsport.com heeft begrepen dat het in dat geval gaat om de eerste groepstest sinds de pre-season test in Qatar, want ook Ducati komt in het weekend van 23 en 24 juni in actie op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Alleen Aprilia en KTM hebben trouwens toestemming om hun vaste rijders in te zetten tijdens deze privétests, zij vallen namelijk onder het concessiesysteem in het MotoGP-wereldkampioenschap. Naar verwachting komt er op woensdag 15 juli, in de week voor de geplande start van het seizoen, een officiële IRTA-test. Maandag bevestigde Dorna dat het seizoen overwegend gaat bestaan uit Europese wedstrijden. Overzeese wedstrijden worden alleen gehouden als de situatie veilig genoeg is.

Inmiddels is duidelijk geworden dat maar liefst zeven wedstrijden, waaronder de Dutch TT in Assen, in 2020 niet verreden worden.

Met medewerking van Lewis Duncan