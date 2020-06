MotoGP-team KTM werkt tweedaagse test af op Red Bull Ring

De versoepeling van lockdownmaatregelen in verschillende Europese landen heeft ervoor gezorgd dat coureurs en teams langzaam maar zeker weer kunnen beginnen met het reizen. Het stelt KTM in de gelegenheid deze week een privétest af te werken op het thuiscircuit van het merk, fabrieksrijder Espargaro komt samen met testrijder Pedrosa in actie.

Het nieuws werd dinsdag voor het eerst gebracht door het Duitse Speedweek, bronnen dichtbij Espargaro bevestigden vervolgens aan Motorsport.com dat de coureur in actie zou komen. De Spaanse kopman liet recent weten dat hij “nog nooit zo lang niet op een motor gezeten heeft” als tijdens de coronacrisis.

De Oostenrijkers hebben voor de test toestemming gevraagd aan MotoGP-racedirecteur Mike Webb, het is niet uitgesloten dat de fabrikant in de komende weken nog een test organiseert op het circuit van Brno. Het fabrieksteam is voornemens om tijdens de tweedaagse test op de Red Bull Ring te werken aan aerodynamica als ook aanpassingen op het chassis.

KTM is samen met Aprilia het enige team in aanmerking komt voor concessies, zij mogen om die reden ook een van de vaste rijders inzetten tijdens de test. De Italiaanse stal Aprilia kreeg recent een vrijstelling voor het ontwikkelen van de krachtbron nadat de ontwikkeling volledig stopgezet werd. Ook KTM zou ontwikkelingen door mogen voeren tot het eind van volgende maand, maar de renstal heeft aangegeven dat het geen gebruik gaat maken van die mogelijkheid.

Met medewerking van German Garcia Casanova