Analyse: Waarom Miller de geschikte man is voor Ducati

Het heeft even geduurd voordat Ducati haar eerste ‘move’ op de rijdersmarkt maakte. Het merk trok actief aan rijders als Maverick Viñales, Fabio Quartararo en Joan Mir maar greep keer op keer mis. Yamaha wist de coureurs al in een vroeg stadium vast te leggen, recent werd ook bekend dat Suzuki zijn rijders voor de toekomst vastgelegd heeft. Vanzelfsprekend heeft de Italiaanse formatie ook geïnformeerd bij MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez. De Spanjaard tekende echter een nieuwe miljoenendeal bij Honda, die doorloopt tot en met 2024. De beste coureur van de grid is de komende twee contractperiodes dus niet op de markt, mocht hij überhaupt al spelen met de gedachte om bij Honda te vertrekken.

En dus was het wel duidelijk dat Ducati in het eigen vijvertje moest vissen voor 2021-2022. De eerste prioriteit ligt nog altijd bij Andrea Dovizioso, maar zijn management wordt het maar niet eens met Ducati. Met name het financiële aspect van de deal (Ducati wil dat Dovizioso inlevert nu de industrie getroffen wordt door de coronacrisis) is het grootste struikelblok voor de beide partijen. Toch lijkt het er niet op dat de vice-wereldkampioen van de afgelopen drie seizoenen zomaar aan de kant geschoven wordt. Naar verwachting zal Dovizioso op de een of andere manier toch wel een nieuw contract tekenen, de routinier is van een te grote waarde voor het merk om de samenwerking zomaar te stoppen.

Foutenlast

De keuze voor het 'tweede zitje' was interessant. Danilo Petrucci kreeg voor 2019 de voorkeur boven Miller en daar was wel wat voor te zeggen. Petrucci was het merk al jaren trouw, presteerde sterk en verdiende de kans bij de hoofdmacht. Men zou Miller, die nog altijd bijzonder jong is, verder ‘laten rijpen’ bij de satellietformatie van Paolo Campanoti. Dat was nodig ook. Ondanks dat Miller zo nu en dan zijn pure snelheid toonde, lag zijn foutenlast simpelweg te hoog. Miller crashte de afgelopen jaren behoorlijk vaak, maar met name in het tweede deel van afgelopen seizoen heeft hij minder fouten gemaakt. Miller scoorde vijf podiumfinishes gedurende het seizoen en eindigde op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Toch stond hij daarmee nog twee plaatsen achter Petrucci, waarom moet juist hij dan toch het veld ruimen bij het fabrieksteam? Het antwoord op die vraag heeft ongetwijfeld te maken met de vormcrisis van Petrucci sinds hij in juni de Grand Prix van Italië op zijn naam schreef. De coureur heeft sindsdien nooit meer zijn gebruikelijke niveau behaald.

Het was voorafgaand aan dit seizoen eigenlijk al duidelijk dat Petrucci niet nog een periode zou blijven bij Ducati. Ook was het – met de intrede van de coronacrisis – wel uitgesloten dat Ducati nog eens de portemonnee zou trekken voor een grote naam. Dat had immers niet heel goed uitgepakt met Valentino Rossi aan het begin van vorig decennium en meer recent had Jorge Lorenzo moeite om zich aan te passen op de Desmosedici. Toen Lorenzo eenmaal uitgevonden had hoe hij de GP18 moest rijden, had men van hogerhand al besloten dat hij moest vertrekken. Het is voor Ducati dus noodzaak om weer eens een sterk blok te hebben. Petrucci kreeg dat niet voor elkaar, maar met Miller heeft het team wel een coureur in huis die zich in potentie kan meten met Dovizioso. Het is voor Ducati bovendien de enige manier om een echte bedreiging te vormen voor Marc Marquez.

Loyaliteit

Bovendien heeft Miller zijn loyaliteit aan de renstal uit Borgo Panigale getoond. Na het vertrek van Johann Zarco bij KTM werd Miller benaderd door de Oostenrijkers. De Australiër, gemanaged door talentenjager en teambaas Aki Ajo, liet zich niet uit de tent lokken. Dit ondanks dat zijn vertrouwen in Ducati al een behoorlijke deuk opgelopen had. Toen duidelijk werd dat – ja, daar is hij weer – Jorge Lorenzo zou vertrekken bij Honda, deed algemeen manager Gigi Dall’Igna een poging om de drievoudig kampioen terug te halen. Miller zat op de schopstoel, Lorenzo moest immers eerst bij Pramac rijden. Maar zover kwam het nooit. Miller hield zich intussen koest en zag nog altijd brood in een langere toekomst bij Ducati. Een overstap naar KTM zou een stap terug geweest zijn en je kunt het Miller niet kwalijk nemen dat hij er ook zo over dacht. Met deze promotie volgt voor hem eindelijk de beloning binnen Ducati.

Met Ducati’s keuze voor Miller kan het merk ook weer wat jaren vooruit, ondanks dat hij slechts een eenjarig contract heeft getekend bij de renstal. Het is voor Ducati blijkbaar lastig voor langere tijd op hetzelfde paard te wedden. Daarmee zet men onmiddellijk de druk op de ketel bij Miller, zeker omdat een nieuwe fabrieksrijder een beetje tijd nodig heeft om te settelen. Miller heeft in het verleden bewezen met druk om te kunnen gaan. Denk aan de zenuwslopende Dutch TT van 2016, die Miller – toen nog op de Honda – op zijn naam schreef. Het is tot op heden zijn enige overwinning in de topklasse, maar het is een behoorlijk realistisch scenario dat Miller volgend seizoen met fabriekssteun vaker in aanmerking gaat komen voor overwinningen. Miller heeft met zijn 25 jaar al flink wat ervaring in de MotoGP en is een coureur waar Ducati op de langere termijn op kan bouwen, ook als Dovizioso toch niet tot een akkoord komt met zijn huidige team.

Tot slot: Miller is na Troy Bayliss en Casey Stoner de derde Australiër die voor het fabrieksteam uit Bologna mag rijden. Beiden sloegen niet bepaald een modderfiguur in dienst van Ducati, Stoner is tot nu toe de eerste en enige coureur die voor Ducati een wereldtitel gewonnen heeft op Grand Prix-niveau. Miller is uit ander racehout gesneden, maar het feit dat er in 2021 weer een Australiër op de loonlijst staat bij Ducati roept onmiddellijk sentimentele gevoelens op over het indrukwekkende verleden van Stoner en Australische rijders in het algemeen. Ook dat kan voor het merk Ducati beslist geen kwaad, zeker niet vanuit PR-oogpunt. Een fijne bijvangst van een verder logisch besluit.