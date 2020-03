Analyse: Invloed van geannuleerde races op de MotoGP-titelstrijd

Het bleek onvermijdelijk dat de eerste twee wedstrijden van het MotoGP-seizoen uitgesteld moesten worden. Italiaanse leden van de paddock mochten pas na veertien dagen quarantaine Qatar binnen. De Italiaanse inbreng in de MotoGP is evident en Dorna probeerde via een omweg alsnog te zorgen dat teams Qatar binnen konden, maar de ontwikkelingen volgden elkaar dusdanig snel op dat ook deze optie op niets uitliep. Hetzelfde gebeurde in Thailand, die race werd enkele uren later ook uitgesteld. Thaise autoriteiten legden restricties op voor evenementen met veel publiek en als gevolg daarvan werd ook de MotoGP-race geschrapt. Inmiddels is duidelijk dat deze race later dit jaar alsnog plaats moet vinden, maar de MotoGP kan niet meer terecht in Qatar. Dat circuit gaat de rest van het jaar dicht voor verbouwingen.

Kritiek op Dorna

Donderdag presenteerde Dorna een aangepaste kalender, maar die moeten we vanwege de snelle ontwikkelingen ook met een korreltje zout nemen. De MotoGP kreeg online veel kritiek vanwege het annuleren van races, zeker omdat de seizoensopener van de Formule 1 in Melbourne voorlopig wel door lijkt te gaan. Maar uiteindelijk heeft Dorna de juiste beslissing genomen. Het is bijzonder spijtig voor de fans, maar dat is het niet waard om de veiligheid van het reizende circus in gevaar te brengen. Een ding is zeker: iedereen hoopt dat de situatie in de komende weken en maanden stabiliseert en dat we zo snel mogelijk kunnen gaan racen. En dat is waar we het nu over moeten hebben.

Nu de start van het seizoen met een maand uitgesteld is, ziet het er een stuk beter uit voor regerend wereldkampioen Marc Marquez. De Honda-rijder heeft een pittige winter achter de rug nadat hij aan zijn schouder geopereerd moest worden en dat heeft zijn voorbereiding op het seizoen geen goed gedaan. Tijdens de Sepang-test verklaarde Marquez dat de revalidatie hem deze keer zwaar was gevallen en in Qatar vertoonde hij nog niet veel beterschap. Dat was niet het enige probleem van Marquez. Honda was ogenschijnlijk het spoor bijster met de ontwikkeling van de RC213V. Het duurde tot de laatste dag van de Qatar-test voor men een doorbraak bereikte. De oorzaak lag naar verluidt bij het aerodynamische pakket dat men voor de nieuwe machine introduceerde. Daardoor werd een motor die toch al niet best presteerde in de bochten nog slechter.

Bij Honda maalt men er waarschijnlijk niet om dat de start van het seizoen uitgesteld is. Marquez krijgt in eerste instantie meer tijd om volledig te herstellen. Hoe slecht de motor ook is, de Spanjaard bewees vorig jaar dat hij ook op middelmatig materiaal de MotoGP-titel kan winnen. Wanneer hij fit is kan Marquez de problemen managen, benadrukte hij in Qatar: “Wanneer ik volledig fit ben kan ik om de problemen heen rijden, dat herstel ik wel”, zei hij. “Maar wanneer ik niet 100 procent fit ben lukt dat niet en dan zit ik op hetzelfde niveau als de andere Honda-rijders.”

Marc en Alex Marquez, Repsol Honda Team

Honda krijgt meer tijd om het aeropakket te ontwikkelen. Een terugkeer naar de 2019-versie zorgde voor positieve resultaten tijdens de test, het team had dat pakket naar verwachting aan het begin van het seizoen willen gebruiken. Ondanks dat had HRC toch het idee dat de nieuwe elementen een stap vooruit zouden zijn, maar nu heeft het team vier weken om uit te vogelen waar het mis is gegaan. In de technische reglementen staat geschreven dat een aeropakket voor de eerste race van het seizoen gehomologeerd moet worden. Teams mogen dan tijdens het seizoen nog een wijziging doorvoeren. Met de annulering van Qatar en uitstel van Thailand is Austin logischerwijs de eerste ronde van het kampioenschap.

Technische implicaties van annuleringen

Diezelfde vlieger gaat ook op voor het homologeren van de motorblokken. De meeste teams hadden reeds besloten welke krachtbron ze in Qatar wilden gebruiken, maar zij hebben nu nog een paar weken om het materiaal op de testbank te zetten en wat kleine aanpassingen door te voeren. Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat men nog radicale dingen gaat veranderen. Teams die nog vallen onder het zogenaamde concessiesysteem mogen de machines nog testen met de vaste coureurs en kunnen zaken testen die ze waarschijnlijk niet aan de testrijders over willen laten. Dat is een onderdeel waar Honda, dat uiteraard niet onder het concessiesysteem valt, nog een achterstand heeft. Marquez zei op de laatste dag van de test in Qatar dat hij nog enkele zaken opnieuw wilde testen nu Honda tot een doorbraak was gekomen. Dit moet hij nu alsnog tijdens de raceweekenden doen.

Mocht het seizoen volgende maand daadwerkelijk in Amerika en Argentinië starten, is het veilig om geld in te zetten op een overwinning van Marquez. Afgezien van zijn crash in 2019 is Marquez nog nooit verslagen op COTA en hij vernederde het startveld vorig seizoen in Argentinië.

Bovenstaande is slecht nieuws als je naam Maverick Viñales is. De Yamaha-rijder stond er na de wintertests het beste voor en werd logischerwijs bestempeld als de grootste concurrent voor Marquez. Veel rijders hebben de racepace van Viñales dit voorjaar bestempeld als iets waar ze zich zorgen om maken. Ook aan het begin van de races, voorheen het grote zwakke punt van de coureur, leek Viñales een antwoord te hebben gevonden. Yamaha introduceerde haar eigen versie van de holeshot-device.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

De concurrentie had er in Qatar een flinke kluif aan gehad om Viñales niet te laten rijden. En dan Thailand nog, een circuit waar Yamaha altijd goed voor de dag komt. Viñales had ook daar nog schade aan kunnen richten. Het kampioenschap is natuurlijk nog niet verloren, maar Viñales reageerde teleurgesteld dat de races in Qatar en Thailand niet doorgaan. “Het is voor ons heel jammer dat Qatar afgelast is en dat de Thaise uitgesteld is, dat zijn circuits waar ik graag kom en waar ik heel sterk kan zijn”, legde hij uit. “We hebben de test in Qatar heel positief afgesloten, ik had echt zin om te racen.” Mocht aan het eind van het jaar blijken dat Viñales de wereldtitel op een paar punten misgelopen is, mogen we de uitgestelde races aan het begin van het seizoen best als een gemiste kans omschrijven voor de Spanjaard.

De wachtkamer van Iannone

Ver weg van het kampioenschap is er nog een man die kan profiteren van de uitgestelde start van het seizoen. Dan hebben we het over Andrea Iannone. De Aprilia-rijder zit nog altijd in de wachtkamer na zijn positieve plas van eind vorig jaar. Er had inmiddels een beslissing moeten komen over het lot van Iannone, maar de juridische strijd duurt voorlopig voort.

Iannone pleit nog altijd zijn onschuld en zegt dat hij de anabole steroïden per ongeluk binnen heeft gekregen. Hij wijst op voedselvergiftiging, hoewel experts verklaard hebben dat dit scenario onwaarschijnlijk is. Zelfs als dat waarheid blijkt te zijn heeft hij nog altijd een verboden stofje in zijn lichaam gehad. Naar verluidt komt er binnenkort een uitspraak in de zaak.

Mocht er onduidelijkheid zijn over de uitspraak kan het proces rond de flamboyante Italiaan nog weken of zelfs maanden gaan duren. Het geluk staat echter aan zijn zijde als hij daadwerkelijk vrijgesproken gaat worden. Hij mist dan weliswaar geen races, maar hij heeft nog altijd een aanzienlijke achterstand omdat hij nog geen meter heeft gereden op de nieuwe Aprilia. Testrijder Bradley Smith staat klaar om hem te vervangen, hij zou juist profiteren van het slepende proces rond Iannone. Het is de vraag of we hem in actie gaan zien als er een uitspraak komt in de dopingzaak.

Er is voldoende gespreksstof, zelfs nu de eerste races van dit seizoen afgelast zijn. Laten we op een positieve noot afsluiten: Nu de MotoGP dit weekend in Qatar niet in actie komt, hebben we alle ruimte en tijd om naar de toekomstige wereldsterren in Moto2 en Moto3 te kijken. De races zijn geweldig. Dat kan toch geen slechte zaak zijn?