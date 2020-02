Analyse: Wat hebben we geleerd van de MotoGP-test in Qatar?

Op basis van de voorbije driedaagse test in Qatar lijkt het erop dat het in de MotoGP dit jaar nog spannender gaat worden dan de voorgaande jaren al het geval was. In de gecombineerde tijdenlijst stonden de eerste achttien rijders binnen een seconde. De lijst werd aangevoerd door Yamaha-rijder Maverick Viñales. Het is overduidelijk dat de nieuwe achterband van Michelin grote invloed heeft gehad op de rangschikking tijdens de tests, maar het is ook een feit dat dit per circuit kan verschillen. De huidige rangorde is dus allerminst een reflectie van de uitslag aan het eind van het seizoen, dat zal moeten blijken.

Yamaha staat er goed voor, twijfel bij Rossi

Kijkend naar het testwerk van de afgelopen weken kunnen we stellen dat Yamaha een heel goed uitgangspositie heeft voor het begin van dit seizoen. Op basis van de zes testdagen zou het een verrassing zijn als er over anderhalve week geen Yamaha winnend over de streep komt in Qatar. Drie rijders hebben zich ten positieve laten zien op de M1. Viñales was als het gaat om de racesims erg snel, Fabio Quartararo was zichzelf weer op de 2020-versie van de M1 en kwam sterk voor de dag. Zelfs Franco Morbidelli, die niet beschikt over het nieuwste materiaal, staat er heel goed bij. De drie coureurs laten bovendien zien zeer constant te zijn.

Meer twijfel is er over Valentino Rossi. Zijn achterstand op Viñales was relatief groot, zijn snelste tijd bracht hem niet verder dan de twaalfde plaats, op een halve seconde achterstand. Op de laatste dag van de test sprak Il Dottore ook weer over de problemen waardoor hij vorig jaar zo vaak buiten de kopgroep viel: het racetempo van de M1. De problemen met de achterband en de drop van het rubber is blijkbaar nog niet verdwenen. Viñales klonk positief, maar Rossi is ongerust dat hij weer een lastig seizoen tegemoet gaat.

Heeft Honda op het nippertje het gouden ei gevonden?

Voor de buitenwereld leek het alsof het rust en kalmte was bij Honda, maar wie even verder keek zag toch wel degelijk een soort crisissfeer. Dat werd ook duidelijk na de woorden van Marc Marquez, doorgaans een meester in het verbloemen van pijnlijke situaties. De coureur heeft de afgelopen jaren een vak gemaakt van het ‘om problemen heen rijden’ op de Honda, maar in Qatar leek dit voor geen meter te lukken. Honda leek de weg kwijt te zijn. Tot op de laatste dag, sterker nog, tot de laatste uren werd er naarstig gezocht naar een goede basis voor de machine. De fysieke toestand van Marquez, die nog altijd niet fit is, hielp daar niet bij maar was niet het grootste probleem. In de langere runs waren de Honda’s wel een seconde langzamer dan Yamaha en Suzuki.

“We missen stabiliteit aan het begin van de bochten, toen wilde het sturen in de bochten niet zo goed waardoor de exit ook minder goed was. Alles was met elkaar verbonden”, verklaarde Marquez. Na tal van verschillende tests vond de Japanse fabrikant de oorzaak van de problemen. En dat zorgde voor een opgelucht gevoel bij Marquez. “Tot en met maandag reed ik alleen maar langzame tijden en voelde ik me niet goed op de motor. Ik denk dat ik negende of tiende geworden was als we zondag hadden moeten racen, maar nu denk ik dat ik wel mee kan doen”, besloot de Catalaan. Zijn snelste tijd was goed voor de zevende stek, drie tienden achter Viñales.

Titelgevecht het doel voor Suzuki

Na een seizoen waarin Suzuki regelmatig liet zien dat het om de overwinning mee kan doen, staat het merk zich dit jaar voor de grootste opgave van allemaal: meedoen om de wereldtitel. De overwinningen van Alex Rins in Austin en Silverstone zouden daarbij moeten helpen, maar ook Joan Mir heeft duidelijk een stap voorwaarts gezet. De renstal uit Hamamatsu heeft nu twee ijzers in het vuur.

De machine van Suzuki is anderzijds ook buitengewoon competitief. Het merk kon zich aardig meten met Yamaha en in Qatar werkte men aan het polijsten van deze ruwe diamant. De data geeft de burger moed, beide coureurs stonden tijdens de voorbije test in de top-zes. Het moet de komende races blijken hoe competitief Suzuki daadwerkelijk is, maar Rins heeft alvast vertrouwen. Ook bij Suzuki lijkt men te profiteren van de nieuwe achterband die Michelin voor dit seizoen introduceerde.

Voorzichtig optimisme bij Ducati

Bij Ducati moet men ook dit jaar de hoop nog vestigen op Andrea Dovizioso, een van de meest ervaren coureurs op de grid. De Desmosedici hoopt dat Dovizioso weer kan strijden om de wereldtitel, maar de opkomst van Yamaha en Suzuki zorgen er in ieder geval voor dat het veld aan de top nog breder geworden is. Rond Dovizioso zijn altijd wel wat vraagtekens, het is dan ook maar de vraag of hij tijdens het test het achterste van zijn tong heeft laten zien.

Het positieve voor Ducati is dat Qatar de eerste stop op de kalender is. Het merk won er de afgelopen twee jaren en het is voor de renstal dan ook een moment om te meten waar het echt staat. Uit de rondetijden van de test kunnen we niet veel afleiden, Dovizioso en Petrucci waren maandag een groot deel van de dag bezig met een gezamenlijke racesimulatie. “Het voorseizoen is moeizaam verlopen, vooral omdat we moesten leren hoe we de nieuwe band dienen te gebruiken”, verklaarde Dovizioso, die de favorietenrol voorlopig in de schoenen van Suzuki en Yamaha schuift. “We hebben de snelheid, maar Suzuki en Yamaha hebben juist een stap gemaakt.”

KTM en Aprilia dichten de kloof

Als we toch een positief punt moeten noemen is het wel dat de kloof tussen de achterste teams en de topteams steeds kleiner wordt. Aprilia bouwde in Qatar verder aan de revolutionaire RS-GP, KTM heeft de RC16 inmiddels dusdanig ontwikkeld dat de machine de top-tien waard is. Mooie signalen voor beide teams die vorig jaar nog regelmatig in de achterhoede te vinden waren. Aleix Espargaro weet overigens dat niet alles direct crescendo gaat verlopen bij Aprilia: “We hebben betrouwbaarheidsproblemen, maar dat is logisch met een motorfiets die nog maar een maand oud is. Ik voel me beter dan ooit en ben klaar voor het seizoen. Ik zie niet veel rijders die sneller zijn dan ik en dit is de beste Aprilia die ik ooit gereden heb.”

Bij KTM maakte debutant Brad Binder goede sier met een top-tien op de laatste dag van de test. Maar ook Pol Espargaro is tevreden en heeft zin in het nieuwe seizoen: “Ik denk dat we klaar zijn voor de start van het seizoen. We hebben een goede afstelling gevonden en we hebben meer kunnen testen dan anderen”, aldus de kopman van KTM, tevens broer van Aprilia-concurrent Aleix.