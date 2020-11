Analyse: De blunder die Marc Marquez de grootste schade toebracht

Er wordt al een hele tijd schimmig gedaan over de huidige fysieke toestand van de zesvoudig wereldkampioen MotoGP. Alle betrokkenen houden hun kaken stevig op elkaar: Honda, zijn manager Emilia Alzamora, zijn broer Alex of de artsen die de taak hadden om het bot in zijn rechterbovenarm te fixen. Het is een veeg teken dat weinig reden tot optimisme geeft. Marquez heeft inmiddels een volledig seizoen gemist en we hebben nog geen indicatie gekregen of en wanneer hij volledig hersteld is en terug kan keren op het circuit.

Meer dan een maand geleden wist de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo te melden dat Marquez een derde operatie overwoog omdat het huidige revalidatieproces niet volgens plan verloopt. Volgens HRC-teammanager Alberto Puig, die de media afgelopen weekend in Portimao te woord stond, zal Marquez op korte termijn een beslissing nemen over een nieuwe operatie.

Of Marquez al dan niet onder het mes gaat, er staat één als een paal boven water: Men heeft een enorme fout begaan na de eerste operatie. Het feit dat hij slechts vier dagen na zijn operatie terugkeerde heeft zijn herstel in geen geval goed gedaan. Dat heeft hem de rest van het seizoen gekost en dat is op dit moment het ‘best case scenario’. Mocht hij voor de derde keer geopereerd worden, dan lijkt het waarschijnlijk dat de Repsol Honda-coureur ook de start van volgend seizoen moet missen.

Honda wil kampioenschap, ook zonder Marquez

En dan komt de naam van Andrea Dovizioso ook in beeld. De Italiaan had testrijder kunnen worden bij Yamaha of KTM, maar koos ervoor om in 2021 een sabbatical te nemen. De deur bij Honda staat op dit moment open voor Dovizioso als de comeback van Marquez nog verder uitgesteld wordt. Stefan Bradl heeft het heel aardig gedaan als de stand-in voor de Spanjaard. Hij scoorde zijn beste resultaat tijdens de finale in Portugal. De Japanse fabrikant wil haar lot echter niet in de handen van de Duitser leggen, net zoals het niet verstandig zou zijn om de nieuwe aanwinst Pol Espargaro meteen in het diepe te gooien. Zeker niet als het merk in 2021 weer mee wil doen om de wereldtitel.

Het is vijf maanden geleden dat Marquez voor het eerst geopereerd werd, het is derhalve vier en een halve maand geleden dat de tweede operatie plaatsvond. Die was nodig om schade te herstellen die hij opgelopen had bij zijn vroege terugkeer. Hoe het echt met Marquez is blijft een mysterie. De radiostilte van de artsen laat in ieder geval ruimte voor speculaties. Wat we wel weten is dat Marquez inmiddels in handen is van de Mayo Clinic, een academisch medisch centrum in de Verenigde Staten. Het beleid van dat instituut is dat het lichaam alle kans krijgt om zelf te herstellen. Om het herstelproces van het zwaar beschadigde bot, zoals bij Marquez het geval is, te bevorderen maakt men gebruik van regeneratieve geneeskunde waarbij het lichaam zelf een medicijn levert – waaronder beenmerg en ‘rijke’ bloedplaatjes.

Nog een riskante operatie?

Als dat niet werkt zal hij opnieuw geopereerd moeten worden en zal er een bottransplantatie plaatsvinden waarbij een stuk uit zijn bekken gehaald zal worden. Dat is een riskante operatie, in eerste instantie vanwege de slechte staat van het bot maar ook omdat er kans is op zenuwschade. Tot nu toe heeft Marquez dergelijke schade kunnen vermijden tijdens de twee operaties. De hersteltijd in het geval van een dergelijke operatie is echter zes maanden.

De titaniumplaat die bij de eerste operatie geplaatst werd, ging stuk door de (roekeloze) acties van de Honda-rijder. Hij werd op dinsdag geopereerd en stapte op zaterdag alweer op de RC213V. In de vierde training realiseerde hij zich echter dat hij niet sterk genoeg was en stopte. Hij keerde de rest van het jaar niet meer terug op het circuit. Marquez heeft zelf na het verlaten van het ziekenhuis röntgenfoto’s gepubliceerd en experts wijzen erop dat de stijfheid van de twaalf schroeven in het bot niet geholpen hebben. Daarop zijn de woorden van Emilio Alzamora ook van toepassing: “Als er iets niet klopt is dat omdat het in eerste instantie niet goed gedaan is.”

De fameuze video waarin Marquez aan het opdrukken is terwijl hij officieel nog in het ziekenhuis ligt en het feit dat hij op de vrijdag in Jerez op de een of andere manier goedgekeurd werd om te rijden, zijn het bewijs van een grove inschattingsfout waarvan we de echte gevolgen op dit moment nog niet kennen. Maar deze beelden zijn nu al significant genoeg om een dubieuze plek in te nemen in het archief van de sport.

Het staat buiten kijf dat het de rijder zelf is die de grootste verantwoordelijkheid draagt voor het feit dat hij deel wilde nemen aan de Grand Prix van Andalusië, al kon hij die keuze alleen maken met toestemming van de artsen. Het was een beslissing die ook binnen de eigen ‘bubbel’ van Marquez controversieel was. Sommigen, zoals Alzamora, adviseerden de coureur om zijn arm rust te geven, maar er waren ook mensen in zijn omgeving die van mening waren dat hij direct weer kon racen. Ze zijn daarmee indirect verantwoordelijk voor de rampzalige revalidatie die Marquez op dit moment doormaakt. Wat er hierna ook zal gebeuren, de hele situatie is een les voor de sport in het algemeen en voor de rijder in het bijzonder. De procedures rond de medische keuring zal onderzocht moeten worden om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.