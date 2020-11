Honda: Revalidatie van Marquez duurt langer dan verwacht

Marquez kwam tijdens de Grand Prix van Spanje hard ten val en brak daarbij zijn bovenarm. Na een operatie probeerde hij een week later alweer op de motor te stappen, maar hij bleek niet fit genoeg. Sindsdien heeft de 27-jarige Spanjaard niet meer op een motor gezeten. Ook moest hij voor een tweede keer onder het mes omdat de titaniumplaat in zijn arm gebroken was. Hoewel duidelijk was dat de blessure van Marquez behoorlijk ernstig was, heeft Honda nooit gecommuniceerd dat de coureur er het volledige seizoen uit zou liggen. Pas na de eerste Valencia-race maakte Honda bekend dat de zesvoudig MotoGP-kampioen niet meer zou rijden in 2020.

Hoewel Puig geen uitspraken kon doen over de ernst van de situatie en het plan voor de terugkeer, gaf hij wel toe dat het een stuk langer duurde dan Honda aanvankelijk hoopte. “Ik kan er verder weinig over zeggen omdat ik in de eerste plaats geen dokter ben en in de tweede plaats geen glazen bol heb”, verklaarde Puig. “We hebben samen met de artsen een programma opgesteld voor de revalidatie en hopelijk komt het goed. Het is duidelijk dat het langer duurt dan we hadden gedacht en gewild. Het is zoals het is. We hebben niet de hele situatie onder controle, niet elke blessure herstelt zoals je dat graag zou willen. We hebben geprobeerd om de situatie elke race uit te leggen omdat we de hoop hadden dat Marc weer terug zou kunnen keren. Daarom hebben we niet meteen tegen hem gezegd: ‘Tot volgend jaar’. We hebben geprobeerd om de situatie onder controle te houden, maar aan het eind van het jaar was er geen tijd meer. Toen hebben we ook bekendgemaakt dat hij niet terug zou keren. We hopen dat we in de komende weken of maanden kunnen zeggen dat hij weer helemaal fit is, maar helaas kan ik dat niet zeggen. Dat hoop ik gewoon.”

'We hebben ons herpakt'

Honda scoorde dit seizoen geen enkele overwinning en dat was jarenlang niet voorgekomen. Hoewel Puig toegaf dat het gemis van Marquez ‘een schok’ teweegbracht in het team, denkt hij dat de formatie zich knap hersteld heeft. Rookie Alex Marquez scoorde in de tweede helft van het seizoen twee podiumplaatsen. “We waren de afgelopen jaren gewend dat we zo’n beetje alles wonnen en dat viel dit jaar behoorlijk tegen”, vervolgde hij. “Dan is het duidelijk dat we van een teleurstellend jaar spreken. Het is ook duidelijk dat we dit probleem met Marc hadden, daardoor ging het niet goed en het was lastig om dat te boven te komen. Op een gegeven moment wisten we dat hij niet terug zou komen om het kampioenschap te winnen."

"Aan de andere kant hadden we met Alex een rookie en moest onze testrijder Stefan [Bradl] in actie komen. Alex had een moeilijk begin, maar ineens maakte hij halverwege het seizoen een goede stap. Bradl werd van testrijder ineens een vaste rijder en hij was ook behoorlijk snel. Daar hebben we ons op geconcentreerd. Dat is uiteindelijk niet waar we aan gewend zijn, maar het gaat zoals het gaat. We hebben geprobeerd om de motor zo goed mogelijk te maken en te werken aan de toekomst.”