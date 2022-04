Tijdens de Mandalika-test in februari bleek dat de huidige banden niet bestand waren tegen de extreme omstandigheden op het eiland Lombok. Voor de race gooide Michelin het over een andere boeg en kwam men met een band voor extreme omstandigheden. Die werd in 2018 gebruikt tijdens races in Oostenrijk en Thailand, maar heeft een hele andere constructie dan de hedendaagse MotoGP-band. Het leverde Honda grote problemen op. Het team was dominant tijdens de test, maar holde het hele raceweekend achter de feiten aan. Dieptepunt was een forse crash van Repsol Honda-coureur Marc Marquez in de warm-up. Hij moest de race missen en is dit weekend in Argentinië ook niet aanwezig.

Het is voor Alex Marquez, de jongere broer van Marc, duidelijk dat Michelin niet weer een dergelijke fout kan maken. “Het is zeker iets dat in de toekomst veel beter moet, dit mag niet weer gebeuren”, reageert Marquez. “Je kunt niet zomaar de banden voor een bepaald weekend veranderen. We zijn drie dagen in Indonesië geweest om de banden te testen, dat wilden ze van Michelin graag en we hebben drie dagen op die banden gereden. Het was duidelijk dat ze niet goed genoeg waren om 27 ronden mee te gaan, maar voor de toekomst is het misschien beter om dan niet met een andere constructie van drie jaar geleden te komen. Als de banden geen 27 ronden mee kunnen, maak de race korter of maak er een flag-to-flag van. Dat hebben we in het verleden ook wel gedaan. Het veranderen van de allocatie is niet eerlijk. Niet omdat wij veel problemen hebben, misschien krijgen anderen hier problemen mee op een ander circuit en gaat het bij ons geweldig. We moeten altijd dezelfde banden gebruiken en een andere oplossing zoeken. We hadden wat blaren op de banden, maar dat was ook tijdens de test al het geval en daar hebben ze niets aan gedaan. Het is iets waar Michelin op moet handelen. Michelin moet niet alleen focussen op de problemen die de fabrikanten hebben, ze moeten ook kijken naar hun eigen problemen en erkennen dat het niet altijd de fout van de fabrikanten is. Als dat niet gebeurt, dan wordt het in de toekomst nog een probleem. Ik denk dat we beter samen moeten werken en om tafel moeten. Het proces moet transparant zijn en het moet voor iedereen beter worden.”

Met de kritiek van Piero Taramasso dat de teams beter hun best hadden moeten doen om zich aan te passen op de andere band, vond hij in HRC-teambaas Alberto Puig een waardige tegenstander. De Spaanse teambaas trok fel van leer tegen de teksten van Taramasso en de wijze waarop de Michelin-man zijn werkwijze verdedigd had. Marquez ziet daarin ook een patroon. “Het is bij Michelin gewoon zo dat ze hun eigen hachje willen redden”, vervolgt Marquez. “Het is business as usual. Honda wil ook een goed imago, maar het is ook zo dat ze hun problemen moeten erkennen als die er zijn. Het kan gebeuren. Het is niet altijd de fout van de teams, dat we met de verkeerde bandendruk rijden. Ze moeten ook zien hoe ze hun problemen kunnen oplossen. Anders wordt het een hele lastige klus. Maar ik denk dat het wel te doen is, het is iets dat in de toekomst beter kan worden. Ze moeten dat begrijpen en in het leven maakt iedereen fouten, maar iedereen wil ook het beste.”