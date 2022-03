Honda-teambaas reageert op verwijten van Michelin na GP Indonesië

Nadat de standaardbanden voor 2022 tijdens de pre-season test in februari beschadigd raakten op het Mandalika International Street Circuit, koos Michelin ervoor een stijvere constructie in te zetten. Die was sinds 2018 al niet meer gebruikt. Deze band, voorzien van de compounds die in 2022 gebruikt worden, gaf minder grip en vooral de Honda-rijders werden getroffen door problemen met de banden. Pol Espargaro maakte zich zorgen over het halen van de finish in de race. Marc Marquez vloog er in de warm-up op een angstaanjagende manier af. Hij kwam na de crash niet in actie tijdens de race en inmiddels is duidelijk dat hij ook weer last heeft van problemen met zijn zicht. Na de race zette Honda-teambaas Puig vraagtekens bij hetgeen Michelin had meegebracht, hij stuurde aan op een onderzoek. Op zijn beurt wilde Taramasso niets weten van de kritiek, hij suggereerde simpelweg dat Honda de zaken niet op orde had gekregen.

In gesprek met Motorsport.com reageert Puig voor het eerst op de suggesties van de Michelin MotoGP-baas. “Heel eerlijk gezegd, dit is mijn persoonlijke mening: ik ben niet heel erg verrast”, zegt Puig. “In mijn laatste Track Report [een digitale uitgave van Honda-sponsor Repsol] heb ik alleen gezegd dat we de situatie moesten analyseren met Michelin. Dat is alles. We zien nu hoe Taramasso reageert wanneer hij benaderd wordt door de media. Dat is helemaal niet nodig… Het is een beetje vreemd als hij op een beleefde manier zegt dat Honda niet weet hoe de aanpassing werkt. Honda heeft zich heel vaak aangepast op technische veranderingen, reglementen, banden, motorblokken, klassen enzovoort. Sinds het begin van het wereldkampioenschap in 1966 zijn we actief geweest en we zijn met 25 constructeurskampioenschappen en 21 rijderskampioenschappen de meest succesvolle fabrikant in de GP-historie. Betekent het dat wij niet weten hoe we ons moeten aanpassen? Dat hoor ik voor het eerst.”

Michelin heeft zich bij de bevindingen gebaseerd op de eigen analyse van data, maar die aanpak is volgens Puig onjuist geweest. “Vanuit mijn ervaring moet je eerst met een rijder praten en niet meteen naar een Apple, IBM of Dell kijken met een lijntje op het scherm”, doelt Puig op het gebruik van data. “Je moet naar de rijders luisteren en als je rijders hebt die meerdere keren wereldkampioen zijn geweest, dan kun je ervan uitgaan dat deze jongens weten waar ze over praten. In deze paddock praten de fabrikanten met elkaar, rijders praten met de organisaties, IRTA [International Race Teams Association] praat met de teams en heel vaak zijn we het oneens. Maar er zit altijd een limiet aan dit soort gesprekken. We zoeken naar oplossingen waarmee we verder kunnen, dat is in het belang van alle partijen in deze sport. Taramasso lijkt, wanneer het gaat om zijn banden, heel sensitief te worden. Hij kan geen fouten toegeven en dat is volgens mij verkeerd, dat is simpelweg te radicaal. We maken allemaal fouten, hij ook.”

Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Taramasso greep in zijn teksten ook terug op het feit dat Puig in februari niet aanwezig was bij de test en daarom geen begrip had van de nijpende situatie met de banden. Puig – die de test vanwege een operatie moest missen – denkt dat hij met zijn ervaring als rijder voldoende kennis van zaken heeft om de situatie te begrijpen. Hij verklaart bovendien dat Michelin in Indonesië met een band kwam waarvan de constructie ontworpen was voor hele andere circuits.

“Zijn teksten over mijn begrip, of het gebrek daaraan, zeggen genoeg”, aldus Puig. “Taramasso mag best weten dat ik heel veel jaren gereden heb en ik was zelfs vrij goed in de jaren negentig, toen ik met Michelin-banden reed. Ik begrijp heel goed wat een rijder voelt en nodig heeft van een band als ze racen op een machine die meer dan 200 pk produceert. Je kunt zo’n raceband alleen begrijpen als je ook daadwerkelijk zelf geracet hebt. Als je in een kantoor zit en naar een beeldscherm staart, dan kun je de theorie begrijpen, maar je hebt geen idee hoe zo’n slickband voelt. De band waar Michelin in Indonesië mee kwam werd een paar jaar geleden (2017/2018) gebruikt in Thailand en Oostenrijk, circuits waar heel veel rechte stukken zijn. Mandalika is totaal anders. Daar heb je helemaal geen rechte stukken en zit de motor een groot deel van de tijd in een hellingshoek. Je moet zeker goede grip hebben aan de weerszijden van de banden, een keiharde band werkt op dit type circuit gewoon niet. Met deze oudere constructie waren en zijn er nog steeds problemen om de band op temperatuur te brengen. We zagen dat in Mandalika ook omdat de meeste crashes in de eerste twee ronden plaatsvonden. Dat probleem was heel gebruikelijk in 2018 en daarom heeft Michelin nieuwe banden ontworpen. Verder moet je de MotoGP-machine ontwikkelen rond de band van dat seizoen, als je ineens met andere banden komt waar de motor niet voor ontwikkeld is, dan zorgt dat voor alle teams voor een hele lastige situatie. Honda was niet het enige team dat hier moeite mee had in het weekend van de Indonesische GP.”

Marc Marquez, Repsol Honda Team keert terug in de pits na zijn crash in de warm-up Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Vanwege problemen met het asfalt in Mandalika werd de MotoGP-race ingekort van 27 naar 20 ronden. Puig denkt dat dit de eerste optie was om een oplossing te vinden voor de bandenproblemen. Hij stelt ook dat de MotoGP een flag-to-flag op een droge baan had kunnen overwegen. Dat werd in 2013 ook gedaan in Australië en gebeurde in 2016 ook tijdens de Grand Prix van Argentinië toen daar zorgen waren over de veiligheid van de banden.

“Absoluut niet”, reageert Puig stellig op de vraag of de crash van Marquez volledig was te wijten aan de band. “Dat heb ik ook nooit gezegd. Ik heb alleen gezegd dat we de situatie moeten onderzoeken en met Michelin moeten praten om opheldering te krijgen. We willen weten welke plannen ze hebben als zich nog eens zo’n situatie voordoet. De reactie van Taramasso is overdreven. Ik heb Michelin altijd gezien als een technisch zeer geavanceerd bedrijf, een leider in de industrie voor het ontwikkelen van racebanden voor auto’s en motoren. Ze zijn experts en hebben vele jaren ervaring en grote successen behaald. Ze produceren heel goed spul voor de racerij. Ik ben al vele jaren actief in de racerij en weet dat een crash van een rijder zijn eigen fout is als er geen duidelijk aanwijsbaar technisch probleem is. Maar in elke crash zijn er factoren die bijdragen aan een valpartij, banden horen daar ook bij. Als Taramasso dat niet begrijpt of accepteert, dan begrijp ik zijn mentaliteit en aanpak in deze sport niet. Weet je, er zijn veel mensen in de paddock die altijd en overal over praten. Dat is niet mijn aanpak. Ik praat niet veel. Ik praat alleen als ik gevraagd word of wanneer ik iets te zeggen heb. Dit is zo’n situatie en het enige wat ik wil is een goed gesprek met Michelin. Dat is het punt. Alleen al de vraag om opheldering heeft een ongekende reactie opgeleverd. Taramasso moet begrijpen dat als mijn rijders problemen of twijfels hebben over de motor, dat het dan mijn werk en verantwoordelijkheid is om te onderzoeken waar de oorzaak ligt. Ik moet mijn rijders een oplossing bieden. Ik begrijp dat dit mijn taak is, zo doe ik het en niet anders.”