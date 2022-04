Aleix Espargaro stond lange tijd aan de leiding in Q2, maar Pramac Ducati-rijder Jorge Martin dook onder de tijd van de Aprilia-man door. In een ultieme poging kwam de man uit Granollers tot 1.37.688 en dat leverde hem zijn derde pole-position op in de MotoGP. Eerder scoorde hij pole voor Yamaha en Suzuki. Voor Aprilia was het de eerste sinds Jeremy McWilliams in 2000.

“Ik ben blij en trots op wat we bereikt hebben”, zegt Espargaro. “Dit is mijn zesde seizoen bij Aprilia en ik weet hoe we geworsteld hebben. Zo’n pole-position is niet heel belangrijk, de punten worden op zondag verdeeld. Voor een rijder is het altijd lekker om op zaterdag snel te zijn, het geeft echt een kick om op zachte banden zo’n run af te werken. Maar wat mij echt blij zou maken is een goed resultaat in de race, zeker voor Aprilia. Dit was de zaterdag nog maar, ik ben blij maar vooral voor Aprilia. Dit soort momenten brengen blijdschap in de pitbox en dat is heel belangrijk. We werken al heel lang samen en hebben veel meegemaakt, ook zaken die niet zo leuk waren. Om ze zo blij te zien, is iets waar ik ook blij van word. Ik ben trots, maar nogmaals: we hebben nog helemaal niets.”

Grote stap maken in warm-up

Met zijn pure snelheid benaderde Espargaro zaterdag het acht jaar oude ronderecord van Marc Marquez (1.37.683). De Spanjaard kan met vertrouwen uitkijken naar de wedstrijd op zondag, want ook het racetempo van de coureur zag er goed uit. “De motor werkt goed met de harde voorband, dat voelde extreem goed”, stelt hij. “Ik kan laat remmen en veel snelheid meenemen in de bochten. De motor werkt heel goed, het racetempo is goed. Maar ik sta met beide benen op de grond. Dit is pas zaterdag en het is zo’n rare Grand Prix met het aangepaste tijdschema en slechts één trainingsdag."

Vanwege de logistieke problemen van de MotoGP werd de trainingsdag niet alleen aangepast, maar ook de warm-up is in lengte verdubbeld. Het betekent dat daar nog kansen liggen, aldus Espargaro vlak na de kwalificatie. "We moeten vanavond veel analyseren en morgen hebben we nog een lange warm-up. De pole-position is een boost voor het vertrouwen, morgen gaan we ons best doen om er iets moois van te maken. We proberen zo goed mogelijk te scoren en dan zien we wel wat daaruit rolt.”