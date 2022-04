Q1: Twee Honda's door naar Q2, Bagnaia stelt teleur

Na een tumultueuze eindfase van de tweede vrije training moesten veertien coureurs de knop snel omzetten voor de start van de kwalificatie. Onder hen vice-kampioen Francesco Bagnaia én Miguel Oliveira, twee weken geleden nog de winnaar van de Indonesische GP. Zij moesten bij de eerste twee eindigen om plaatsing af te dwingen voor Q2. Voor Bagnaia zag het er halverwege de sessie hondsberoerd uit. De Italiaan maakte een gedesillusioneerde indruk nadat hij de motor met geen mogelijkheid uit de snelle bochten kon laten accelereren. Bagnaia sloeg nog tijdens een van zijn snelle rondes op de tank. Althans, zijn snelste ronde van dat moment was ruim drie seconden langzamer dan de lijstaanvoerder. Na de eerste run stond Takaaki Nakagami aan de leiding met een 1.38.913, Enea Bastianini stond tweede op veertien duizendsten. Oliveira en Franco Morbidelli stonden op drie tienden en hadden nog werk te doen in de tweede helft van Q1.

Een aanpassing aan de motor leek echter te werken voor Bagnaia, die een hele nette tweede ronde produceerde en daarmee kort aan kop stond. Nakagami verbeterde zich even later ook, hij verdrong Bagnaia van de eerste plaats. Honda-rijder Pol Espargaro hield zich tot dat moment afzijdig, maar de Catalaan deed ook een duit in het zakje. Met 1.38.501 was hij een fractie sneller dan zijn merkgenoot Nakagami. Bagnaia, Bastianini en Morbidelli stonden daardoor weer aan de verkeerde kant van de streep. Met nog een minuut te gaan konden zij nog een laatste poging doen om alsnog naar Q2 door te gaan. Geen van allen kwamen ze tot een verbetering, waarmee duidelijk was dat Espargaro en Nakagami naar Q2 gingen. Bastianini bleef steken op de derde plek, Bagnaia werd vierde en Morbidelli eindigde op de vijfde plek. Ook Oliveira kwam er niet aan te pas, hij werd zesde voor Marco Bezzecchi.

Andrea Dovizioso schoof in de slotfase nog naar de achtste plaats, maar het was niet genoeg. Alex Marquez werd negende voor Fabio di Giannantonio en Raul Fernandez. Remy Gardner, Darryn Binder en Stefan Bradl - de vervanger van Marc Marquez bij Repsol Honda - sloten de rij.

Uitslag: Q1 MotoGP Grand Prix van Argentinië

Q2: Aprilia na 22 jaar weer op pole in de MotoGP

Twaalf coureurs kwamen aan het vertrek van de tweede kwalificatiesessie, maar eentje moest net iets langer wachten. De Suzuki-monteurs kregen de motor van Joan Mir niet aan de praat aan het begin van de sessie. De banden moesten omgezet worden naar de reservemachine en ook werd er nog wat aan de afstelling gesleuteld voordat de wereldkampioen van 2020 zich op de baan begaf. Intussen was Aleix Espargaro alweer aan een indrukwekkend rondje bezig. Hij klokte 1.38.108 in zijn eerste vliegende ronde, de snelste tijd van het weekend. Jack Miller ging even naar de tweede plek, maar verslikte zich vervolgens. Hij gleed onderuit in de eerste bocht en moest achterop de scooter terug naar de paddock waar zijn tweede motor geprepareerd werd.

Espargaro had een marge van maar liefst drie tienden op Jorge Martin, die de tweede tijd klokte voor Fabio Quartararo. Miller stond ondanks zijn val nog altijd op de vierde plek. Voor de laatste vier minuten kwam ook Pol Espargaro op de baan. Hij had na zijn avontuur in Q1 nog geen tijd genoteerd in het tweede deel van de kwalificatie. Daar kwam verandering in toen hij de RC213V op de vierde plek zette met een 1.38.165. Vooraan was de marge van Aleix Espargaro weg toen Jorge Martin een 1.37.839 klokte en daarmee de voorlopige pole pakte. Espargaro had echter nog een kans om alsnog pole-position te pakken. Hij deed dat met een sensationele ronde. Met 1.37.688 scoorde Espargaro zijn derde pole in de MotoGP en de eerste van Aprilia sinds de Australische Grand Prix van 2000, toen Jeremy McWilliams de snelste was in de kwalificatie

Jorge Martin eindigde op anderhalve tiende, hij werd tweede. Luca Marini zorgde voor een daverende verrassing door zijn machine op de derde plek te zetten voor Pol Espargaro. Maverick Viñales werkte zijn beste kwalificatie voor Aprilia af, hij werd vijfde voor oud-teamgenoot Fabio Quartararo. Alex Rins werd zevende voor Joan Mir. Johann Zarco bleef steken op de negende plek, Nakagami werd tiende.

Jack Miller hinderde in zijn tweede run Fabio Quartararo nog, een incident dat onderzocht wordt door de stewards. Hij kwam niet meer tot een verbetering, Miller eindigde als elfde. Alleen Brad Binder bleef erachter staan. Hij was in zijn laatste ronde heel snel onderweg, maar verslikte zich in de derde sector. Hij begint vanaf de twaalfde stek aan de race.

De Grand Prix van Argentinië begint zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd, dat is 15.00 uur lokale tijd. De race gaat over 25 ronden.

Uitslag: Q2 MotoGP Grand Prix van Argentinië