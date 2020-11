Espargaro geraakt door schorsing Iannone: “Het is belachelijk”

Espargaro en Aprilia hebben zich gedurende het proces altijd achter Iannone geschaard, hoe onwaarschijnlijk het ook was dat hij in tweede instantie vrijgesproken zou worden. Deze week kreeg de flamboyante Italiaan zijn definitieve straf te horen. Hij mag tot december 2023 niet in actie komen tijdens een MotoGP-race of welk evenement van de FIM dan ook. Het betekent in feite dat zijn carrière als coureur tot een eind is gekomen. En dat nieuws kwam hard aan.

“Het raakt me persoonlijk heel erg, alleen hij weet of hij een fout begaan is of dat hij besmet geraakt is, maar ik vind vooral dat het een belachelijke schorsing is”, zei Espargaro op een vraag van Motorsport.com. “Een schorsing van een jaar of misschien achttien maanden was meer dan genoeg. Vier jaar is heel heftig en ik vind dat te veel. Maar het WADA heeft die keuze gemaakt, dus er valt niets meer aan te doen.”

Nog voordat de beslissing wereldkundig werd gemaakt, werd Espargaro door zijn baas Massimo Rivola op de hoogte gesteld van het nieuws. Espargaro belde Iannone vervolgens om zijn medeleven te betuigen. “Ik heb hem uitgenodigd om dit weekend naar het circuit te komen en ons team te bezoeken, ik hoop dat hij kan komen. In Qatar hebben we ruzie gehad, maar uiteindelijk zijn we vrienden. Ik denk dat ik in de omgang een makkelijk persoon ben, ik heb met iedereen een goede band. Ik denk dat Andrea een goed mens is. Ik voel me heel slecht voor hem omdat zijn carrière waarschijnlijk voor bij is. Dat is heel, heel erg verdrietig.”

“Ik heb geen twijfels over de regels en de straf, maar uiteindelijk kent niemand de waarheid”, vervolgde hij. “Alleen hij weet dat. Als Andrea zegt dat hij besmet vlees heeft gegeten, dan vertrouw ik daarop. Waarom niet? In de MotoGP win je niet veel met het gebruiken van doping. Maar hij is de enige die weet wat hij gedaan heeft. Het enige dat ik er verder over kan zeggen is dat de straf te zwaar is, zelfs al heeft hij het gebruikt.”

Aprilia heeft dit seizoen de verschillende mogelijkheden bekeken om een vervanger voor Iannone aan te stellen, maar wilde daarmee wachten tot de definitieve straf bekend was. Cal Crutchlow zou zelfs al een voorcontract getekend hebben, maar Motorsport.com kon deze week melden dat ook Moto2-coureur Marco Bezzecchi op de radar staat.

Gevraagd naar die suggestie, zei Espargaro: “Bezzecchi kan dit seizoen wereldkampioen worden en hij heeft geen MotoGP-motor voor volgend jaar. Ik denk dat een Italiaan goed zou zijn voor Aprilia. Het is jammer dat ze mij niet vanaf het begin kunnen helpen met de ontwikkeling. Het lijkt erop dat ik dat volgend jaar weer alleen zal moeten doen en dat is niet goed. Maar zo is de situatie nu eenmaal. Als er een jonge rijder bijkomt wordt het moeilijk, maar het is wat het is.”