Bezzecchi favoriet om Iannone te vervangen bij Aprilia in 2021

Dinsdag deed het Court of Arbitration for Sport (CAS) uitspraak in de dopingzaak van Iannone. De Italiaanse rijder ging in beroep tegen de schorsing van achttien maanden voor het gebruik van anabolen, die hij naar eigen zeggen via besmet vlees binnen had gekregen. Ook het World Anti-Doping Agency ging in beroep, zij wilden de maximale vier jaar schorsing voor Iannone. Het CAS vond dat de rijder niet voldoende bewijs aanleverde voor zijn claims en daardoor werd het WADA in het gelijk gesteld. Tot ontsteltenis van Iannone overigens, die via social media liet weten dat de uitspraak ‘mijn hart heeft verscheurd’.

Aprilia is vierkant achter Iannone blijven staan en maakte publiekelijk ook duidelijk dat het team hem voor 2021 wilde behouden indien dat mogelijk zou zijn. Nu de 31-jarige rijder in ieder geval tot 2024 uit de running is, moet de fabrikant wel op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Aleix Espargaro. Motorsport.com heeft vernomen dat Aprilia daarvoor stevige interesse heeft in Bezzecchi, die nu de favoriet is voor het zitje. Momenteel rijdt de protegé van Valentino Rossi voor het VR46-team in de Moto2, waarin hij dit seizoen twee zeges pakte en 29 punten achterstand heeft op de leider in het kampioenschap.

Als Aprilia Bezzecchi aan wil trekken, dan moet het merk proberen om de Italiaan los te weken bij het VR46-team. Eerder tekende de 22-jarige rijder al een contract voor 2021 bij zijn huidige werkgever. Mochten de pogingen van Aprilia succesvol blijken, dan voegt Bezzecchi zich bij huidige VR46-teamgenoot Luca Marini op de MotoGP-grid. De halfbroer van Rossi gaat in 2021 samen met Moto2-leider Enea Bastianini bij Avintia rijden, nadat ze allebei een deal met Ducati tekenden.

Lang werd gedacht dat LCR Honda-rijder Cal Crutchlow de favoriet was voor het tweede plekje bij Aprilia, omdat hij eind dit jaar vertrekt bij zijn huidige werkgever en hij een voorovereenkomst had getekend bij het team. Nu blijkt echter dat dit een intentie-overeenkomst betrof die midden oktober verliep toen Iannone gehoord werd bij het CAS. Naar verluidt heeft Yamaha hem vervolgens een testcontract aangeboden, de overeenkomst zou afgelopen weekend ondertekend zijn. De derde optie voor Aprilia zou huidige Avintia-rijder Tito Rabat kunnen zijn. Hij brengt aanzienlijke financiële steun met zich mee.