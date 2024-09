Tweede plek stemt Veijer tevreden: "Werd lastig op het einde"

Na een moeizame kwalificatie stond Collin Veijer voor de lastige taak om vanaf de negende startpositie naar voren te komen op Motorland Aragón. Daar slaagde hij uiteindelijk met verve in door achter José Antonio Rueda als tweede over de finish te komen, maar in de openingsfase viel hij zelfs teven terug naar de twaalfde plek. Op een opdrogende baan knokte de Nederlander zich vervolgens knap naar voren en hij reed zelfs even aan de leiding, maar de Spanjaard van KTM Ajo bleek met zijn harde band uiteindelijk een maatje te groot. Desondanks blikte Veijer tevreden terug op zijn race.

"Het gevoel was de hele race gewoon goed. Ik zei op de grid al dat ik opbouwend moest rijden en de situatie moest aankijken", vertelde Veijer voor de camera van Ziggo Sport. "Ik was van de uiteindelijke top-drie ook de enige die op een medium stond, dus op het einde had ik het wel erg lastig. Over de hele race gezien heb ik het gewoon goed opgebouwd en goed gekeken wat waar mogelijk was. Ik kon uiteindelijk redelijk naar voren komen, ben teruggereden naar Alonso en weggereden van Alonso. Op het einde had ik het gewoon lastig met de medium en Rueda had het voordeel van zijn harde band. Ik denk dus dat we tevreden mogen zijn met deze P2."

Waarom Veijer voor medium koos

Die harde band was iets wat Veijer zelf ook had overwogen voor de zeventien ronden tellende race in Aragón, maar hij had zo zijn redenen om uiteindelijk voor de iets zachtere optie te kiezen. "Dat was zaterdagavond wel het plan, maar door de regen vanochtend hadden we een extra regenband gedaan in plaats van de harde band", verklaarde de Husqvarna Intact GP-rijder. "Die hadden we dus weggedaan en een regenband extra gepakt, maar op een gegeven moment begon het wel heel hard op te drogen, dus uiteindelijk hebben we gekozen voor de mediumband. Achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten, maar ik denk dat we tevreden mogen zijn met P2 en ook met wat we na de zaterdag hebben hersteld."

In de openingsfase van de race was het David Alonso die al snel wegreed bij de concurrentie. Het gat van twee seconden dat de Colombiaanse WK-leider had opgebouwd, verdween echter als sneeuw voor de zon toen Veijer eenmaal op de tweede positie was aanbeland. "Ik wist eigenlijk wel zeker dat hij weg zou rijden, want in de kwalificatie was hij ook sterk in deze omstandigheden", gaf Veijer aan niet verrast te zijn door de gang van zaken. Eenmaal aan de staart van Alonso ging hij er snel voorbij, ook doordat het tempo inzakte bij de uiteindelijke nummer vier. Veijer reed vervolgens weg, maar kon de zege niet over de streep trekken. "Ik heb mijn best proberen te doen om naar voren te komen en verder weg te rijden, maar op het einde had ik het gewoon lastig met de band en kon ik hem eigenlijk niet echt meer managen."

Veijer heeft met zijn tweede plek in Aragón uitstekende zaken gedaan in het Moto3-kampioenschap. Hij heeft nu 162 punten verzameld en is zodoende de nieuwe nummer twee in de tussenstand, vijf punten voor Iván Ortolá. Alonso voert de ranglijst nog altijd aan, hij heeft 75 punten voorsprong op Veijer.