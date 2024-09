Alonso met machtsvertoon naar Moto3-pole in Aragón, Veijer negende

Nadat de Moto3-rijders hun afsluitende training afwerkten op een nat Motorland Aragón, werden ze in de kwalificatie getrakteerd op volledig opgedroogd asfalt. De topfavorieten konden tijdens het eerste segment van de sessie nog even kijken naar hoe het de rijders in Q1 verging. Dat gold voor snelste man en kampioenschapsleider David Alonso, maar ook voor Collin Veijer. De Nederlander had vrijdag de vierde tijd gereden en doordat de tijden zaterdagochtend een stuk langzamer waren, ging hij met zijn 1.57.842 rechtstreeks door naar Q2. Teamgenoot Tatsuki Suzuki moest zich wel in Q1 melden, evenals rappe mannen als Ryusei Yamanaka en Taiyo Furusato.

Voor vijf deelnemers aan het eerste kwalificatiedeel kwam de strijd om de vier startbewijzen voor Q2 vroegtijdig ten einde. Nicola Carraro en Riccardo Rossi kwamen in de eerste helft van de sessie ten val in respectievelijk bocht 17 en bocht 12. Luttele minuten later overkwam Vicente Perez en Tatchakorn Buasri hetzelfde in bocht 10, waardoor hun kwalificatie eveneens ten einde kwam. In de tussentijd had Yamanaka zijn KTM van MT Helmets - MSI langs de kant geparkeerd met technisch malheur. Zo bleven er acht rijders over voor het gevecht om de plekken in Q2. Matteo Bertelle bleek met 2.00.955 uiteindelijk de snelste en drong dus door tot het tweede segment, evenals Furusato, Filippo Farioli en Scott Ogden.

Alonso overtuigt wederom met pole

Om 13.15 uur begonnen de achttien geplaatste rijders aan het tweede deel van de kwalificatie en ook deze sessie zou niet geheel probleemloos verlopen. Ditmaal was het Jacob Roulstone die bij zijn eerste aanzet hard crashte in bocht 3. Alonso zette vervolgens de toon door meteen 1.59.867 te noteren, een tijd waarmee hij halverwege Q2 nog altijd eenvoudig bovenaan stond. Joel Kelso volgde op de tweede plek op ruim drie tienden, met Iván Ortolá op de derde stek. Veijer trok intussen zijn eigen plan en ging op pad voor één lange run. Met zijn eerste goedgekeurde poging kwam de Intact GP-rijder tot de achtste tijd, om met ruim vijf minuten te gaan op te schuiven naar de derde positie.

Veijer bleef dus op de baan toen de concurrentie na een bezoek aan de pits weer terugkeerde op het asfalt. Voordat zij konden aanzetten, had Veijer met 1.59.717 de koppositie overgenomen. Alonso antwoordde echter meteen door met 1.58.684 meer dan een seconde sneller te gaan. De Colombiaan verbeterde zich een ronde later zelfs naar 1.58.059 en die tijd was ruimschoots voldoende om pole-position veilig te stellen. José Antonio Rueda kwam uiteindelijk nog tot op vier tienden en was tweede, terwijl David Muñoz op P3 al meer dan een seconde toegaf op Alonso. Ángel Piqueras en Joel Kelso zaten daar weer vlak achter, met Luca Lunetta op de zesde plek. Daniel Holgado en Bertelle eindigden ook voor Veijer, die uiteindelijk genoegen moest nemen met de negende startpositie in Aragón. Ortolá completeerde de top-tien.

De Moto3 Grand Prix van Aragón begint zondagochtend om 11.00 uur.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van Aragón