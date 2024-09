Veijer na spektakelstuk in Aragón tweede achter nieuwe Moto3-winnaar

Zondagochtend om 10.50 uur meldden de Moto3-rijders zich op de startgrid van Motorland Aragón voor de twaalfde race van het huidige seizoen. Zaterdag stelde David Alonso zijn vijfde pole van het jaar veilig door overtuigend af te rekenen met José Antonio Rueda en David Muñoz. Collin Veijer moest zich op de negende positie melden en dat leek op zondagochtend geen ideale plek te zijn. Door nachtelijke neerslag was de linkerhelft van de startgrid nog behoorlijk vochtig, wat vooral in het nadeel was voor de derde rijders op hun respectievelijke startrij. Dat gold dus voor onder meer Muñoz en Veijer. Ook op andere plekken op het circuit was het bij aanvang van de race over 17 ronden nog niet helemaal droog, maar het weerhield de rijders er niet van om allemaal op slicks te starten.

De omstandigheden leidden tot een voorzichtige start, waarbij Alonso de leiding behield voor Rueda en Ángel Piqueras. Vanaf de derde stek viel Muñoz ver terug, een lot dat Veijer bespaard bleef. De Intact GP-rijder verloor in de openingsronde wel wat terrein, maar hij wist dat met de twaalfde plek redelijk te beperken. Vooraan werd veel van positie gewisseld, maar Alonso bleef buiten bereik. De WK-leider had na de eerste ronde al een gat van 1,6 seconde geslagen richting de achtervolgende groep, die werd aangevoerd door Joel Kelso en Daniel Holgado. De rijders tussen de tweede en zevende plek zouden zich vervolgens in de tweede ronde losrijden van het achtervolgende groepje, dat na de derde doorkomst alweer werd aangevoerd door Veijer.

De Nederlander slaagde er vervolgens snel in om een gaatje van een seconde richting de eerste achtervolgende groep te dichten. Dat stelde hem in staat om in de vijfde ronde zowel Kelso als Holgado aan de kant te zetten en op te schuiven naar de zesde plaats, gevolgd door inhaalacties op Luca Lunetta, Adrian Fernández en Rueda in de zesde ronde om op te schuiven naar de derde positie. Alleen Alonso en Taiyo Furusato reden op dat moment nog voor Veijer, al hadden zij respectievelijk 2,4 en 1,1 seconde voorsprong op de rijder uit Staphorst. Furusato werd echter binnen een ronde ingerekend en meteen slaagde Veijer erin om weg te rijden bij de Japanner.

Veijer komt naar leiding, maar moet Rueda laten gaan

Furusato zou vervolgens ook snel gepasseerd worden door Lunetta en Rueda, die gezamenlijk weer jacht wilden maken op Veijer. Hij deed echter hetzelfde bij Alonso, die sinds de start niemand meer in zijn buurt had gehad. In de elfde ronde had de Nederlander het gat van ruim twee tellen helemaal gedicht en een ronde later volgde in de derde bocht een knappe inhaalactie voor de leiding. Rueda en Lunetta vonden echter meteen de aansluiting bij het leidende tweetal, waardoor eerstgenoemde in dezelfde ronde de tweede positie al kon overnemen van Alonso. Lunetta wilde dat voorbeeld snel volgen in gevecht om de derde plek, maar de Italiaan had daar iets meer moeite mee.

Terwijl Lunetta zich uiteindelijk ontdeed van Alonso, zette Rueda in de dertiende ronde in bocht 10 met succes de aanval in op Veijer om de leiding over te nemen. De Spanjaard van KTM Ajo, die nog nooit een Moto3-race won, probeerde vervolgens een gaatje te slaan, maar dat kostte hem de nodige moeite. Veijer was niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven en bleef nog enkele ronden aan het achterwiel rijden, maar een tegenaanval kwam er niet. Van achteren had Veijer echter ook weinig te vrezen, want Lunetta wist zijn achterstand ook niet meer goed te maken.

In de laatste ronden wist Rueda alsnog een gaatje te slaan, waardoor hij uiteindelijk met twee seconden voorsprong zijn eerste Grand Prix-zege pakte. Veijer consolideerde zijn tweede plaats en deed uitstekende zaken in het kampioenschap, waarin hij de tweede positie heeft overgenomen. Lunetta stelde zijn eerste Moto3-podium veilig in Aragón door derde te worden, terwijl Alonso uiteindelijk genoegen moest nemen met de vierde plaats. Kelso werd in niemandsland vijfde, voor Furusato en de keurig naar voren gekomen Muñoz. Xabi Zurutuza stelde de achtste plek veilig, met Holgado en Matteo Bertelle op P9 en P10. De resterende punten waren voor Fernández, Iván Ortolá, Stefano Nepa, Tatsuki Suzuki en Joel Esteban. Drie rijders haalden de finish niet: Piqueras en Tatchakorn Buasri crashten, Filippo Farioli moest opgeven met technische problemen.

Het Moto3-seizoen wordt komend weekend alweer vervolgd met de Grand Prix van San Marino op Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Aragón