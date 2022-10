Veel onvrede in MotoGP-paddock over geblesseerde Navarro

Jorge Navarro crashte in de openingsfase van de Moto2-race op Phillip Island en werd hard geraakt door de achteropkomende Simone Corsi, die de Spanjaard niet kon ontwijken. Navarro bleef aan de rand van het circuit zitten en wist dat zijn dijbeen verbrijzeld was. De coureur schreeuwde het uit van de pijn, Corsi schoot te hulp door hem te helpen met het afnemen van de helm. De wedstrijdleiding besloot echter om de race door te laten gaan, ondanks dat Navarro aan de rand van de baan gevaar liep en ook de hulpverleners dus niet in optimale veiligheid hun werk konden doen.

Het duurde twee volle ronden voordat de hulpverlening echt op gang kwam en Navarro met zijn zware beenblessure per brancard in veiligheid gebracht kon worden. In het ziekenhuis van Melbourne is de coureur uit Valencia geopereerd. Hij heeft zijn laatste Grand Prix gereden. De rijder stapt volgend seizoen over naar het WK Supersport. Hij heeft via sociale media voor het eerst gereageerd op het incident. “Het gaat redelijk goed met me, elke dag gaat het beter”, zegt hij in een videoboodschap. “Ik wil ook uitleggen hoe ik me zondag na de crash voelde. Het was zonder twijfel een van de moeilijkste momenten geweest in zijn carrière, ik was bang en vreesde voor mijn leven. Ik lag midden in de vuurlinie met mijn been in twee stukken, terwijl de motoren op me afkwamen. Dat wens ik niemand toe.”

Het moment dat Navarro twee ronden lang aan de baan zat, zorgde voor veel ophef in de paddock. Diverse coureurs spraken op social media schande van de situatie. Ook donderdag in aanloop naar de Grand Prix van Maleisië kwamen diverse coureurs terug op het moment. Zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez ook. Hij wil opheldering van de wedstrijdleiding over het moment. “Ja”, reageert Marquez stellig op de vraag of hij erover in gesprek gaat met de wedstrijdleiding. “Ik zal vragen waarom dit gebeurde. Wat we op televisie gezien hebben, was niet acceptabel. Dat is mijn mening. Misschien hadden ze [de racedirectie] er een reden voor. Mijn mening op basis van de televisiebeelden was duidelijk, maar ik ben benieuwd waarom ze de race niet stilgelegd hebben.”

Ook oud-wereldkampioen Joan Mir heeft aangegeven dat het onderwerp vrijdag besproken wordt in de bijeenkomst van de Safety Commission, elke vrijdag van een Grand Prix-weekend om 18.00 uur.