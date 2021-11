Remy Gardner wereldkampioen na intense Moto2-finale

De achttiende en laatste race van het seizoen moest nog een beslissing brengen in het Moto2-wereldkampioenschap. Die strijd ging tussen de twee KTM Ajo-rijders Remy Gardner en Raul Fernandez. Gardner had de touwtjes stevig in handen met een voorsprong van 23 punten, Fernandez moest zelf winnen en hopen op pech van Gardner om nog aanspraak te maken op de wereldtitel. Fernandez begon de finale vanaf de vijfde plek, Gardner stond op de achtste startplek.

Moto2-veteraan Simone Corsi mocht de wedstrijd van pole-position aanvangen. Hij had voor het eerst in negen jaar weer eens de snelste tijd gereden in de kwalificatie, een mooie mijlpaal voor de 34-jarige coureur op de MV Agusta. Hij maakte de kopstart, maar lang duurde het niet. De oorzaak daarvan lag bij een crash in de middenmoot met Marco Bezzecchi, Xavi Vierge en Lorenzo Baldassarri. De drie coureurs bleven ongedeerd, maar er lag een flink oliespoor op de baan. En dus werd de wedstrijd stilgelegd met een rode vlag en ingekort naar een totaal van zestien ronden.

De motoren van Xavi Vierge en Marco Bezzecchi werden weer in gereedheid gebracht, al moest de laatste wel van de laatste startplek beginnen. En Simone Corsi? Die kwam aan het eind van de opwarmronde binnen met technische problemen en deed niet mee tijdens de herstart. Augusto Fernandez nam daardoor de leiding in de wedstrijd voor Raul Fernandez en Fabio di Giannantonio. Corsi keek vanuit de pitbox toe hoe zijn tegenstanders aan de race begonnen waren. Gardner was solide aan de wedstrijd begonnen, hij reed op de negende plaats.

Dat Raul Fernandez geen last had van plankenkoorts was al duidelijk, maar de Moto2-rookie onderstreepte dat met een heerlijk duel met Augusto Fernandez (geen familie van Raul) en Di Giannantonio. Gardner kende geen geweldige start van de race, hij reed rond op de tiende plaats in de wedstrijd. Dat was in principe geen probleem, maar de spanning liep daardoor wel op. Zeker toen Gardner van achteren meer druk kreeg van Tetsuta Nagashima voor de elfde plek. De Australiër wist op zijn beurt Tom Lüthi in te halen en pakte daarmee de tiende plaats. Het gaf hem weer iets meer lucht.

Dat was nodig want in de dertiende ronde ging Raul Fernandez naar de leiding in de wedstrijd. Hij deed een ultieme poging om zijn teamgenoot onder druk te zetten. De Spanjaard deed alles wat hem te doen stond, maar het was niet genoeg omdat Gardner niet kraakte. De Australiër haalde de finish op de tiende plaats en sleepte daarmee voor het eerst in zijn loopbaan een wereldtitel binnen. De Australiër gaat volgend seizoen naar de MotoGP-formatie voor Tech3 KTM, de plek waar hij opnieuw teamgenoot is van Raul Fernandez. De familie Gardner schaart zich bovendien in een zeer select gezelschap, Wayne en Remy zijn pas de tweede vader-zoon combinatie in de geschiedenis van de Grand Prix-racerij na Kenny en Kenny Roberts.

Fernandez pakte zijn achtste overwinning van het seizoen voor Di Giannantonio en Augusto Fernandez. Celestino Vietti werkte een strakke wedstrijd af, hij werd vierde voor Aron Canet. Xavi Vierge werd zesde in zijn laatste Grand Prix, hij stapt over naar het WK Superbikes. Sam Lowes kwam als zevende aan de finish na een moeilijk weekend, hij bleef Jorge Navarro en Marcel Schrotter voor. Wereldkampioen Gardner maakte de top-tien compleet.

Tom Lüthi sloot een prachtige carrière af met de twaalfde plaats. De Zwitser gaat na 318 Grand Prix-starts, 17 overwinningen, 65 podiums en een 125cc-wereldtitel met pensioen. Hij blijft actief in de paddock en gaat als sportief direct aan de slag bij de Pruestel GP-formatie.

