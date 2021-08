Oud-wereldkampioen Lüthi stopt eind dit jaar met racen

Lüthi gaat komend seizoen aan de slag als sportief directeur van PruestelGP, dat in de Moto3-klasse actief is. “Mijn beslissing om aan het eind van dit seizoen te stoppen is een stuk makkelijker geworden omdat ik de kans krijg om als sportief directeur aan de slag te gaan bij PruestelGP”, aldus Lüthi, die dit jaar de teamgenoot van Bo Bendsneyder is. “Ik kijk er erg naar uit om op die manier bij te dragen aan succes. Om mijn ervaring over te brengen op jonge talenten en sterke coureurs uit het Moto3-wereldkampioenschap is een mooie uitdaging. We kunnen elkaar op die manier versterken.”

De Zwitser uit Emmental begon op jonge leeftijd met het racen en debuteerde in 2002 tijdens de Duitse Grand Prix in de klasse voor lichtgewichten. Een jaar later kreeg hij voor het eerst de kans om een volledig seizoen af te werken. In 2005 pakte hij onder leiding van Andy Ibbott zijn eerste overwinning en dat jaar werd hij ook wereldkampioen door Mika Kallio te verslaan. Lüthi maakte in 2007 de overstap naar de 250cc en daaropvolgend de Moto2-klasse. In die klasse groeide Lüthi het voorbije decennium uit tot een vaste waarde in de top.

Zijn hoogtepunt beleefde hij in 2016 met vier overwinningen, dat jaar eindigde hij op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Een jaar later herhaalde hij dat nog eens waardoor hij bij Marc VDS de kans kreeg om zijn MotoGP-debuut te maken. Dit werd om meerdere factoren geen succes. Lüthi had de beschikking over een oudere machine van Honda en de Marc VDS-formatie stond dat seizoen in het middelpunt van de belangstelling door een rel met teammanager Michael Bartholemy. Na het opdoeken van de MotoGP-formatie keerde Lüthi terug in de Moto2-klasse. Hij reed de afgelopen twee jaar voor Intact GP, dit jaar maakte hij de overstap naar het SAG-team.

In totaal verzamelde Lüthi in zijn loopbaan 17 Grand Prix-overwinningen, 65 podiums en 12 pole-positions.