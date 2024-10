De bizarre situatie rond Moto2-team Gresini en racewinnaar González

Voorafgaand aan de Japanse Grand Prix had Manuel González zich op de startopstelling laten fotograferen met een typische Japanse hoofdband om zo de steun van de lokale fans te vergaren. Het leek hem geluk te brengen, want na afloop van de race in Motegi werd de Gresini-rijder voor het eerst gehuldigd als Grand Prix-winnaar. Ook was het de eerste seizoenszege van de Italiaanse formatie in de Moto2. De feestvreugde was echter van korte duur, met dank aan titelsponsor QJMotor.

De managers van de Chinese motorfabrikant zagen de actie van González voorafgaand aan de race als een belediging van het Chinese volk, omdat de hoofdband een oorlogszuchtige connotatie heeft. QJMotor riep Gresini dan ook op om González te ontslaan, ondanks de zege die hij in Motegi boekte. Het team hield zich vervolgens dagenlang stil, om in de aanloop naar de Australische Grand Prix in een persbericht in te gaan op de situatie. "In Motegi was er ook een incident met Manuel González, die op de startgrid een Japanse hoofdband droeg. Dit gebaar heeft onvrijwillig het Chinese volk beledigd", meldt het team in de vooruitblik op het raceweekend op Phillip Island.

"QJMotor en Gresini Racing bespreken dit op een positieve manier en er wordt op korte termijn een oplossing verwacht", vervolgt de Italiaanse formatie, dat meteen gehandeld heeft. "Als teken van respect voor China heeft het Moto2-team van Gresini Racing besloten om in de resterende vier ronden van het seizoen 2024 zonder logo's van QJMotor te racen." Over het vervolgen van de samenwerking wordt volgens Gresini nog altijd gesproken, maar de website van de renstal doet vermoeden dat er al conclusies zijn getrokken. De logo's van QJMotor zijn hier ook al niet meer te zien, wat doet vermoeden dat het bedrijf het incident gebruikt om een einde te breien aan de samenwerking.

González blijft en biedt excuses aan

González heeft zich na de ophef via zijn eigen kanalen op social media al verontschuldigd en in de vooruitblik van Gresini doet hij dat opnieuw. "Allereerst wil ik mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die beledigd was door mijn foto's op de grid in Japan. Het was nooit bedoeld als een politiek geladen bericht, het waren simpelweg foto's met betrekking tot de stad die de race organiseerde", vertelde de Spanjaard. "Het was nooit mijn bedoeling om geen respect te hebben voor het gevoel van de Chinese mensen of ze te beledigen. Ik verontschuldig me nogmaals en ik hoop dat ik vergeven kan worden en steun kan krijgen."

Dit weekend wordt het Moto2-seizoen vervolgd met de Grand Prix van Australië. Gresini is dus zonder titelsponsor QJMotor afgereisd naar Phillip Island, terwijl González zijn zitje gewoon heeft behouden. De Spaanse rijder staat met nog vier races voor de boeg op de zesde plaats in de titelstrijd en maakt nog een kans op de wereldtitel, maar 75 punten achterstand op Ai Ogura heeft hij het niet meer in eigen hand.