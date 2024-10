Exclusief: Veijer over zijn overstap naar Moto2

Interview gehouden door Marije Dijkstra

Na twee Moto3-seizoenen bij IntactGP voor Collin Veijer staat er volgend jaar een nieuw avontuur op het programma. De rijder uit Staphorst gaat het namelijk een stapje hoger in Moto2 bij KTM Ajo proberen. Niet zomaar een team, want tussen 2020 en 2023 gingen alle Moto2-titels naar de renstal onder leiding van Aki Ajo. In gesprek met Motorsport.com vertelt Veijer waarom dit voor hem een logische stap is op dit moment in zijn carrière. "Vooral nu [in Moto3] met mijn lengte en gewicht wordt het steeds lastiger. Dat helpt niet", begint de rijder wanneer we hem spreken tijdens de Tabac Classic GP op het TT Circuit in Assen. "De lengte is niet zozeer het probleem, maar meer het gewicht. Dus ik denk dat dit het het perfecte moment was om de overstap te maken."

Collin Veijer samen met teambaas Aki Ajo en KTM-topmannen Pit Beirer en Jens Hainbach bij het tekenen van zijn Moto2-contract

De keuze voor KTM Ajo was voor Veijer ook een eenvoudige. "Het team had heel veel belangstelling, dus daar ben ik heel erg blij mee!", lacht de 19-jarige coureur, die daarna uitlegt waarom hij niet naar het Moto2-team van huidig werkgever IntactGP overstapt. "Die keuze hadden we wel. We hadden zeker de stap kunnen maken naar ons [huidige] team, maar we kijken meer naar de toekomst op dit moment. Ik denk dat er meer kansen bij KTM liggen dan bij het huidige team [waar ik voor rij]."

KTM Ajo heeft zoals eerder gezegd een indrukwekkend palmares in Moto2 opgebouwd. Zo wonnen MotoGP-coureurs Pedro Acosta, Augusto Fernández en Johann Zarco een Moto2-titel in dienst van het Finse team. Voor Veijer betekent dat niet dat hij zichzelf torenhoge verwachtingen oplegt voor zijn debuutseizoen in Moto2. "Ik denk dat we het eerste jaar gewoon als leerjaar moeten zien. Daar moeten we zoveel mogelijk uit gaan halen voor het tweede jaar natuurlijk", vertelt de coureur. "Het wordt echt een leerjaar en ik probeer gewoon mijn eigen ding te doen. Gewoon wennen aan het team en de motor zelf. Dus het wordt echt een leerjaar." Droomt hij niet stiekem van het winnen van de Moto2-titel in zijn rookiejaar? "Nee, nog niet. Het zou natuurlijk leuk zijn, maar het wordt eerst een leerjaar."