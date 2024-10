Dit verandert er aan het format van Moto2 en Moto3 in 2025

In 2025 zullen de Moto2 en de Moto3 het voorbeeld van de MotoGP volgen. Vorig jaar voerde de MotoGP halverwege het seizoen een wijziging door aan het format, wat gevolgen had voor de vrije trainingen. Na kritiek van de MotoGP-teams en de rijders besloot de MotoGP om de eerste vrije training niet meer mee te laten tellen voor de strijd om een directe plaatsing in Q2. Daardoor kwam alle nadruk te liggen op de tweede trainingssessie van het weekend, de enige kans voor de rijders om zo'n plaats in Q2 op te eisen. Dat format geldt vanaf 2025 ook voor de Moto2 en Moto3.

"Na het succes van het nieuwe format in de MotoGP-klasse, dat een balans biedt tussen de strijd om Q2 en tijd op het circuit voor teams en coureurs om aan de afstelling te werken, zal de sessiestructuur voor de Moto2 en Moto3 veranderen om consistentie te creëren in alle Grand Prix-klassen", deelt de Grand Prix Commission (kortweg GPC). "Hierdoor krijgen de Moto2- en Moto3-klassen twee vrije trainingen die niet meetellen voor deelname aan Q2 en één trainingssessie op vrijdagmiddag die bepalend is voor deelname aan Q2."

Naast de formatwijziging heeft de GPC ook nog een wijziging doorgevoerd aan de regels omtrent races waar regen op de grid valt. Ook hier wil de MotoGP alle klassen gelijktrekken en dat betekent dat vanaf 2025 ook in de Moto2 en Moto3 de motoren naar de pitstraat gebracht zullen worden voor aanpassingen in het geval er regen valt tijdens de gridprocedure.

Ook op technisch vlak zal er vanaf 2025 het een en ander veranderen. Voor de Moto3 zal het prijsplafond voor het chassis en de motor 'marginaal verhoogd [worden] om de kostenstijgingen die momenteel uitsluitend door de fabrikanten worden gedragen beter in evenwicht te brengen'. Bovendien is, na de goedkeuring van een eerder verzoek van een fabrikant om zijn Moto3-motor te upgraden, de bevriezing van alle prestatieonderdelen (motor en chassis) in de Moto3-klasse verlengd tot eind 2026. Tot slot krijgen Moto2-fabrikanten meer privétestdagen toegewezen vanaf 2025. Dat geldt alleen voor fabrikanten met concessies: zij gaan van zeven testdagen naar negen testdagen.