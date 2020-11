Geen MXGP in Valkenswaard: "Zonder duidelijk, geen Grand Prix"

Voor de derde keer sinds 1989 komt Valkenswaard niet voor op de voorlopige kalender van de cross-GP’s. Na diverse jaren waarin er behoorlijke vraagtekens waren over de doorgang van de wedstrijd, zelfs dit seizoen nog, is het niet gelukt om de wedstrijd voor 2021 op de kalender te krijgen. De organisatie laat weten, dat als het aan hen had gelegen de GP er 'gewoon' weer was gekomen.

"Het is niet dat de organisatie niet wil organiseren, het tegendeel is zelfs het geval", leest het persbericht van de initiatiefnemers. "Omdat helaas de vergunningen niet rond komen, wordt afgezien van een MXGP in 2021. Door onduidelijkheid over het bestemmingsplan mag er momenteel niet op het Eurocircuit worden gecrosst. De gemeente Valkenswaard heeft laten weten dat er mogelijk over een tijdelijke vergunning kan worden gesproken, maar dat wil de organisatie niet", wordt verklaard.

Maarten Roos, die jarenlang de voortrekker was van de organisatie, reageert zelf: “Ik wil duidelijkheid en zekerheid hebben. Daaronder versta ik een bestemmingsplan dat het mogelijk maakt op het Eurocircuit te crossen, waardoor we een permanente vergunning kunnen krijgen. Zo lang dat niet rond is, komt er geen MXGP op het Eurocircuit”, is Roos stellig, die eerder al tegen onder andere Motorsport.com liet weten dat de GP niet op de kalender zou staan.

Roos maakte zich recent wel sterk voor een GP in Arnhem en werkt daarvoor samen met Dik van Wikselaar, de man achter Motorsportpark Gelderland Midden. Hoewel Roos eerder aangaf dat er een overeenkomst was met Infront, heeft dit er niet toe geleid dat de GP op de voorlopige kalender is verschenen.

Net als afgelopen seizoen wordt gemeld dat Arnhem een optie is bij afzeggingen van andere partijen. "Tot concrete afspraken heeft dat nog niet geleid", wordt gemeld. "Mocht er ruimte op de kalender komen omdat er wedstrijden uitvallen, dan kan er mogelijk een MXGP op Motorsportpark Gelderland Midden worden georganiseerd." Roos zelf zegt daarover dat publiek geen hoofdvoorwaarde is: “Dat kunnen we doen zonder publiek als de condities van promotor Infront Media voor ons acceptabel zijn.”

Wel Nederlandse GP in Oss

Gelukkig voor de Nederlandse rijders en fans is er wel een thuiswedstrijd komend seizoen. De organisatie van het WK motorcross sloot een contract van vijf seizoenen met de organisatie in Oss, het thuiscircuit van Glenn Coldenhoff.

