Arnhem vervangt Valkenswaard, mogelijk MXGP in Oss in 2021

Alles staat of valt natuurlijk bij hoe de situatie rondom corona zich ontwikkelt, maar zeker is dat de MXGP van Nederland komend seizoen niet in Valkenswaard wordt verreden, zo stelt Maarten Roos, die de voorbije jaren de GP in Brabant organiseerde. Aan Eindhovens Dagblad vertelt de organisator dat het "Monaco van de MXGP" niet meer houdbaar was vanwege perikelen rondom de vergunningen. Hij sluit echter een terugkeer in de toekomst, mocht de situatie veranderen, niet uit.

Vervanger Arnhem was eerder dit jaar het decor van internationale wedstrijden ter voorbereiding van de seizoenshervatting van de MXGP. Het moderne complex lijkt alles in handen te hebben om GP's te organiseren en er is nu dus ook een akkoord bereikt. Mocht Valkenswaard niet op korte termijn terugkeren op de MXGP-kalender, dan zet men in Arnhem in op een langdurige samenwerking.

Oss nog in beeld

Ook Oss zou zich mogen verheugen op de komst van het WK motorcross. De Witte Ruysheuvel was in het verleden al gastheer voor de Dutch Masters of Motocross en meerdere WK-wedstrijden voor de zijspanners. Met een vijfjarige vergunning en hoofdsponsor Heineken op zak, zoals Omroep Brabant meldt, worden er dus mogelijk meerdere wedstrijden in Nederland gehouden. Volgens hetzelfde medium is er volgend jaar zo goed als zeker een GP in Oss.

Waar (voormalig Dakar-deelnemer) Ebert Dollevoet meent dat er maar plek is voor één GP in Nederland, is dat volgens Roos niet waar. "Hoe meer Nederlandse wedstrijden, hoe beter natuurlijk", stelt Roos, die zeker denkt te weten dat Arnhem op de eerstvolgende kalender staat.