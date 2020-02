Spannende dagen voor GP Valkenswaard

Sinds 2007 staat Valkenswaard al op de kalender en het Eurocircuit is een van de favoriete banen van Jeffrey Herlings, die er al vanaf zijn jeugd crost. In 2018 schreef hij er nog historie door zijn achtste zege te behalen. Het zal de kampioen, maar ook andere Brabantse rijders als Coldenhoff en Roan van de Moosdijk een doorn in het oog zijn, als de GP niet doorgaat, zeker nu we slechts een maand verwijderd zijn van het evenement dat op 7 en 8 maart plaats moet vinden.

Uit de diverse berichtgeving blijkt dat er drie voorname partijen zijn die invloed hebben op de doorgang van het evenement. In de eerste plaats is dat natuurlijk de organisatie. Zij moeten enerzijds met promotor Youthstream afspraken maken over de kalender en anderzijds met de gemeente afstemmen dat alles lokaal in orde is. Dat laatste, het aanvragen van de vergunningen, zou te veel tijd in beslag nemen, zo blijkt uit gemeentestukken.

Late bevestiging brengt organisatie in het nauw

Pas in oktober werd bekend dat Valkenswaard op de kalender zou komen te staan, nadat onder meer Assen geen optie meer bleek. Daarvoor zat de Brabantse organisatie al enige tijd in de wachtkamer. Uiteindelijk kon de organisatie dus pas vijf maanden voor het evenement starten met alle aanvragen.

Aan Eindhovens Dagblad liet organisator Maarten Roos al weten dat de korte voorbereidingstijd zijn nadelen had. “Ik moet een contract met de promotor hebben, voordat ik een vergunning kan aanvragen. Liever hadden we eind maart op de kalender gestaan, maar dat was niet mogelijk.”

Officieel, zo blijkt uit een informerende brief van de gemeente aan de raadsleden, moeten dit soort aanvragen zes maanden van te voren worden gedaan. Op dat moment wist de organisatie dus nog niet dat de GP op de kalender zou komen.

De doorgang van de GP lijkt nu af te hangen van een verzoek tot verdaging dat de organisatie heeft neergelegd bij de rechter over de vergunning op grond van Wet natuurbescherming. De termijn voor die aanvraag verloopt op 14 februari. De zaak dient dus één dezer dagen, maar naar verwachting zal uitstel goed worden gekeurd. Daarmee lijkt doorgang van het evenement wel goed te komen.

Verstoorde relatie

Zoals gezegd is er praktisch ieder jaar gedoe over de doorgang van het evenement. Eindhovens Dagblad berichtte in 2019 al dat het al dan niet doorgaan van de Grand Prix tot op de laatste dag spannend was. Een rechtszaak over, onder meer, een parkeerterrein leidde tot een gedoogsom van 5000 euro. Ook spanden omwonenden een eind 2019 een rechtszaak aan vanwege nalatige handhaving van de gemeente.

De correspondentie van de gemeente over het onderwerp duidt op onvrede over de gang van zaken. Het uitblijven van (de juiste) informatie legt volgens de berichtgeving onnodige extra druk op gemeente en externe experts. Hoe dan ook lijkt de handelswijze en de hierdoor ontstane relatie tussen overheid en organisatie geen sterke basis voor het evenement in de komende jaren.