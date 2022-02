Boisramé vervangt Herlings bij KTM in eerste twee GP's

Het pensioen van Cairoli en de omdoping van diens voormalige team naar GasGas, maakt dat er momenteel naast Herlings geen KTM-rijders meer over zijn. Afgelopen seizoen deelde de Nederlander de oranje kleuren nog met de negenvoudig wereldkampioen en Jorge Prado, die nu dus op een GasGas uitkomt. Dat maakte de druk nog groter voor KTM om met een vervanger voor Herlings te komen, iets wat ze de afgelopen vier seizoenen nooit hebben gedaan.

Nadat Cairoli zelf bedankte, zochten de Oostenrijkers verder. Ze zijn al enige tijd in gesprek en aan het testen met Mathys Boisramé, die eind afgelopen seizoen nog instapte bij het Kawasaki-fabrieksteam. Ondanks degelijke prestaties daar (vier top-tien plaatsen in vijf GP's) , vond hij geen vaste plek in de paddock voor dit seizoen, waarin hij qua leeftijd definitief de overstap moest maken van de MX2 naar de MXGP. De Fransman zal nu een team vormen met landgenoot Tom Vialle, een voormalige MX2-tegenstander en een rijder die hij in 2018 nog versloeg toen hij Europees kampioen EMX250 werd. De Fransman kwam in 2020 en 2021 nog uit voor het Nederlandse F&H Kawasaki Racing.

Teambaas Joël Smets geeft aan dat het uitstel van de Britse GP cruciaal was voor het aantrekken van Boisramé: "Toen ze besloten de Britse GP nog een weekend uit te stellen, gaf dit ons en Mathys wat extra tijd om te testen en werd duidelijk dat we hem mee konden nemen naar de eerste ronde." Smets benadrukte dat van Boisramé niet hetzelfde mag worden verwacht als van Herlings. "Jeffrey is uniek: het is onmogelijk om een rijder zoals hij te vinden, maar we zien wel de snelheid en toewijding van Mathys. Hij heeft al laten zien dat hij snel en sterk kan rijden op dit niveau. Het is een mooie kans voor hem en het zijn belangrijker meters voor ons op de baan."

KTM heeft de 23-jarige voorlopig alleen aangenomen voor de eerste twee GP's van het seizoen, wat KTM beschrijft als "terwijl Herlings herstelt van de operatie aan zijn linkerhiel". Wat dat precies zegt over het herstel van Herlings, die nog meer dan een maand buitenspel lijkt te staan, is niet duidelijk.