Herlings na sterke seizoenstart: “Goede marge te pakken”

Zo profiteerde ‘The Bullet’ onder andere van een valpartij in de eerste manche van wereldkampioen Tim Gajser. De Sloveen zou de tweede manche volledig domineren, maar reist volgende week toch met acht punten achterstand af richting Valkenswaard. Tony Cairoli was niet volledig fit, maar was toch de nummer drie van het weekend.

In die tweede manche kon Herlings maar moeilijk langs zijn merkgenoot Cairoli komen en lag hij al ver achter op Gajser, wie hij besloot niet meer aan te vallen, mede vanwege de lastige omstandigheden. “De zon was vrij laag en het is in deze tijd nog erg donker”, legde Herlings uit. “Dus dit werd wel gevaarlijk. Dat lag niet zozeer aan de baan, maar vooral aan de schaduwen. Het was moeilijk om te zien waar we heen gingen.”

Gevraagd tijdens de persconferentie of dit de start was waar hij voor dit seizoen op had gehoopt, reageerde Herlings opgetogen. “Honderd procent! We kwamen hier zonder verwachtingen. We willen gewoon constant en bij iedere wedstrijd op het podium staan. Dat is bijna een garantie voor het kampioenschap.”

Met een overwinning valt dat natuurlijk ruim binnen de marge. “We hebben nu een mooie voorsprong te pakken. Het is de eerste van twintig wedstrijden, dus we moeten nog even door. Maar dit is alvast binnen.”

Herlings is bovenal blij dat het seizoen weer van start is. “Dit was onze eerste echte test. Nu is het vooral vooruit kijken naar onze eerste wedstrijd in Valkenswaard”, besloot de houder van de rode plaat.