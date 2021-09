Herlings naar pole MXGP van Sardinië, Cairoli afgevoerd na crash

Riola Sardo is een regelmatig bezochte baan in het voorseizoen en in het Italiaanse kampioenschap, voor veel GP-rijders dus geen onbekend terrein. De zanderige baan op Sardinië heeft het meeste weg van Lommel, maar dan met hoogteverschil. Het zware zand, in combinatie met de hoge temperaturen, maken dit een extreem zware wedstrijd. Veel rijders gingen dan ook voor een vroege snelle ronde, om zoveel mogelijk energie te sparen voor de races.

Jeffrey Herlings deed dat het beste. De zandspecialist was al de snelste in de vrije training en noteerde ook de snelste ronde van de vroege tijdzetters. Herlings troefde Jorge Prado en Calvin Vlaanderen af. Ook Brian Bogers en Glenn Coldenhoff stonden in eerste instantie bij de snelste tien rijders. Ook Tim Gajser, die voor dit weekend geopereerd werd aan een gebroken sleutelbeen, nam zichzelf voor om vroeg een snelle tijd neer te zetten, maar worstelde duidelijk met zijn fysieke gesteldheid. De WK-leider was niet terug te vinden in de bovenste regionen van de tijdenlijst.

Crash en aftocht Cairoli

Met ruim tien minuten te gaan ging Tony Cairoli, die afgelopen week zijn pensioen aankondigde, hard onderuit. De veteraan ging voorover van een springbult af en landde verkeerd. Hij bleef liggen waarna de medical flag werd gezwaaid voor het incident van de Siciliaanse recordkampioen. Rijders bleven wel rondrijden op de baan, maar konden door de situatie van Cairoli, die op de baan lag, geen snelle tijden noteren. De KTM-rijder werd uiteindelijk op een brancard afgevoerd. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Cairoli dit weekend nog in actie komt en ook deelname voor de Nations zou in gevaar kunnen komen.

Herlings blijft bovenaan staan

Na de trieste aftocht van Cairoli gingen de toppers die nog geen knappe tijd hadden staan nog een keer in de aanval. Jorge Prado poogde een paar keer een snelle ronde neer te zetten, maar stapelde fout op fout. De Spanjaard bleef zo op de tweede plaats staan. Gajser deed ook een nieuwe poging maar bleef steken op een teleurstellende achttiende tijd. Ook Romain Febvre kon geen hoge ogen gooien. De Fransman kwam tot de tiende tijd.

Zo behield Herlings pole voor Prado. Vlaanderen werd knap derde voor Arminas Jasikonis. Arnaud Tonus werd vijfde voor Shaun Simpson, Thomas Kjer Olsen en Cairoli, die waarschijnlijk niet meer in actie zal komen. Brian Bogers werd negende voor Febvre. Coldenhoff eindigde net daarachter op de elfde plek.

Herlings: 'Met mijn gedachten bij Tony'

Na afloop liet de polesitter weten mee te leven met Tony. 'Ik zag dat Tony hard is gevallen. Al mijn gedachten gaan naar hem uit. Ik hoop dat het met hem meevalt en de man boven ons hem gunstig gezind is.' Over de baan was Herlings duidelijk. 'Het is heel zwaar en lastig en ook nog eens warm. Ik verwacht dat de fitste gaat winnen vandaag.

De Wolf zet derde tijd in MX2

In de MX2-klasse was Jago Geerts een klasse apart, de Vlaming versloeg Simon Längenfelder en Kay de Wolf met meer dan een seconde. De Nederlander was in de vrije training de snelste van iedereen geweest. WK-leider Maxime Renaux werd vijfde achter Mattia Gaudagnini en voor René Hofer. Roan van de Moosdijk, voor het eerst sinds zijn handblessure terug in het WK, noteerde een degelijke achtste tijd achter Conrad Mews. Gianluca Facchetti en Thibault Benistant maakten de top-tien compleet. Wereldkampioen Tom Vialle werd dertiende, terwijl debutant Liam Everts de 23e tijd noteerde.