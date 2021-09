Gajser ondanks gebroken sleutelbeen aan de start in Riola Sardo

De WK-leider zou tijdens een training in Kroatië de blessure hebben opgelopen en heeft sindsdien ook alweer op de motor gezeten. Hoewel Team HRC zelf geen officiële mededelingen zal doen over de toestand van de regerend wereldkampioen, heeft een betrouwbare bron het nieuws aan Motorsport.com bevestigd. Gajser staat wel gewoon aan de start op Sardinië.

Het zware zand van Riola Sardo zal een behoorlijke kluif zijn voor de Honda-rijder, die ook in Lommel al een slecht weekend in het zand kende. Ironisch genoeg vond de valpartij juist plaats op de zandbaan die Gajser afgelopen jaar ontdekte en als perfecte mogelijkheid beschreef om zich voor te bereiden op races in het zand.

Voor Jeffrey Herlings kan de komende wedstrijd een uitgelezen kans zijn om Gajser te naderen in de titelstrijd. Momenteel bedraagt de achterstand van The Bullet in het kampioenschap nog 34 punten.

Honda stuurde eerder al een persbericht uit waarin werd vooruitgeblikt. Daarin gaf Gajser aan een zware wedstrijd te verwachten op de baan die vaak in het voorseizoen wordt bezocht. "Ik weet dat het een lastige race zal worden omdat de baan erg zwaar kan worden. Ik heb in het verleden goed gepresteerd in het voorseizoen, maar in de MXGP is het niveau extreem hoog, dus het zal niet makkelijk worden."

De wedstrijd in Riola Sardo dit voorseizoen werd overigens gewonnen door Romain Febvre voor Thomas Kjer Olsen en Glenn Coldenhoff. Tim Gajser reed dit seizoen niet mee, evenals Jeffrey Herlings.