Crosslegende Cairoli neemt na 2021 afscheid van WK motorcross

Het besluit van Cairoli werd bekendgemaakt op een speciaal belegde persconferentie in Rome. Na achttien seizoenen hangt de KTM-rijder zijn helm aan de wilgen. De inmiddels bijna 36-jarige Siciliaan blijft wel in dienst bij KTM, waar hij zijn ervaring en kennis in zal zetten voor toekomstige projecten. Cairoli is altijd een ambassadeur voor de sport geweest en blijft die rol dus vervullen. Voor die tijd hoopt hij nog een tiende wereldtitel te behalen en met Italië een gooi te doen naar de Motocross of Nations-titel, die nog op zijn erelijst ontbreekt.

"Dit was geen makkelijke beslissing", gaf Cairoli toe. "Ik heb altijd gezegd dat nummers en statistieken er niet toe doen. Voor mij en mijn familie ging het altijd om de wereldtitel winnen en om dan zo'n carrière te hebben is zeer bijzonder. Ik denk dat dit het juiste moment is om te stoppen. Alles om mij heen zegt mij dat dit de juiste beslissing is. We proberen dit jaar nog voor de titel te gaan, daarvoor is de motivatie nog heel hoog."

Pit Beierer, directeur van KTM Motorsports, sprak zijn waardering uit voor zijn recordkampioen. "Onze historie is heel bijzonder begonnen toen Tony naar KTM kwam en we nog geen enkele titel in de MXGP hadden behaald. Om er dan vijf achter elkaar te winnen met de 350cc-machine, was een enorme mijlpaal voor ons. De vele successen in de MXGP en de VS zijn te danken aan die eerste jaren met Tony en het geloof dat hij in ons had. Dat zullen we nooit vergeten." Robert Jonas, baas van KTM Motorsports Offroad voegde zich bij de woorden van Beirer. "Ik denk niet dat we van tevoren hadden kunnen bedenken hoe groot het succes zou zijn. Tony's impact is enorm geweest en hij heeft fans over de gehele wereld. Het zal een vreemde gewaarwording zijn om de nummer 222 niet over de baan te zien gaan. Maar het verhaal eindigt hier niet: hij blijft van enorme waarde voor ons."

Een startveld zonder Cairoli is inderdaad moeilijk voor te stellen en een afscheid in een coronajaar ook. Het zou ons niet verbazen als hij incidenteel nog GP's rijdt voor publiek, wanneer dat weer mogelijk is.

Ongekende erelijst

Tot nu toe behaalde Cairoli negen wereldtitels en hij is nog in een strijd verwikkeld om zijn tiende te pakken, waarmee hij Stefan Everts zou evenaren. Zes van zijn negen titels pakte de Italiaan op een KTM, dat met Cairoli in 2010 voor het eerst een wereldtitel in de hoogste motorcrossklasse KTM behaalde. Tot nu toe staat de teller van het aantal GP-zeges op 93. In totaal stond de nummer 222 177 keer op het podium. In ieder van zijn achttien seizoenen wist hij een GP te winnen.

Naast de Motocross of Nations ontbreekt ook nog een titel in Amerika op het palmares van de Siciliaan. Wellicht dat hij na zijn MXGP-pensioen nog de moeite neemt om daar een gooi naar de titel te doen. Het zou hem zeker nog een extra stapje dichterbij brengen bij het predikaat 'de beste aller tijden'.