Reconstructie: Hoe Bogers' coronatest groot nieuws werd

De MXGP is duidelijk in de communicatie: voordat je naar Faenza komt voor de Triple GP, of je nu coureur bent of journalist, moet je negatief getest worden op het coronavirus. Binnen 24 uur na aankomst doe je op locatie nog eens een test. Dit gebeurt bij een geïmproviseerde testlocatie op het terrein van het circuit. Je vult een formulier in, gaat op een stoeltje zitten en wordt getest. Vervolgens krijg je binnen 24 uur een uitslag. Het is de bedoeling dat je die 24 uur in zelfisolatie doorbrengt.

Het moge duidelijk zijn: je kunt ervan uitgaan dat iedereen die zich binnen de motorcrosswereld beweegt, negatief is getest voordat hij of zij arriveert. De test op locatie is dus in feite een formaliteit. Zaterdagavond, de avond dus voordat de MX2- en MXGP-coureurs in actie komen, wordt Eindhovenaar Brian Bogers, die in de MXGP uitkomt voor het Marchetti KTM Racing Team, apart genomen. De uitslag van de test die hij op de vrijdag voor de GP liet doen, is positief teruggekomen. Even stort zijn wereld in.

“Dan sta je wel even versteld ja”, verklaart Brian Bogers achteraf aan Motorsport.com zijn radeloosheid op het moment van de testuitslag. “Je hebt sowieso geen idee wat je moet doen!” Uiteindelijk wordt Brian verteld dat hij niet opnieuw kon worden getest en dat hij in zijn camper moet blijven tot hij nieuws krijgt.

Geruchten in de paddock

Bronnen binnen de MXGP-paddock spraken al over meerdere positieve testen. Het zou om tientallen testen gaan, waarvan meerdere teamleden. Er worden echter geen namen genoemd en er doen meer dan honderd coureurs mee aan de wedstrijden in Italië. Hoewel Bogers zaterdagavond dus al te horen kreeg dat zijn weekend er zo goed als op zat, bereikte dat nieuws Motorsport.com pas de volgende ochtend.

“Het gerucht gaat dat er een Nederlandse coureur positief is getest”, lees ik in een appje op mijn telefoon terwijl ik naast de baan sta om de training te kijken. “Het zal toch niet…” denk ik bij mezelf. Eerder die week heb ik alle Nederlandse GP-rijders nog van dichtbij zien trainen en de meeste zelfs even gesproken bij het maken van een 'uitzwaaivideo' bij MC Flevoland.

Laat ik voorop stellen dat je niemand gunt om op dergelijke manier een wedstrijd te missen. Maar laten we eerlijk zijn: het eerste waar je aan denkt is dat WK-leider Jeffrey Herlings of misschien Glenn Coldenhoff positief is en niet mee kan doen. Dat zou een fikse streep door de rekening zijn.

Even later begrijp ik dat het om Bogers zou gaan. Er is uiteraard geen plaats voor opluchting, maar vooral empathie met iemand die waarschijnlijk de GP van Italië moet missen. Ik neem contact met hem op. Laat ik duidelijk zijn: het laatste wat je als journalist wil doen, is naar de medische situatie wat een coureur vragen. Je weet dat het gevoelig ligt en over het algemeen ben je de laatste persoon op wiens berichtje een rijder zit te wachten.

Wetende dat de kans op een reactie van Bogers zelf niet heel groot is, loop ik naar zijn team toe. Brian’s motoren staan er nog, maar hijzelf is niet te vinden en zijn team kan, logischerwijs, geen reactie geven op de situatie. Ze zijn nog in afwachting van de gevolgen, zo is duidelijk. Ik kijk, tegen beter weten in, op mijn telefoon en Brian heeft toch gereageerd: het nieuws klopt, maar er zijn vraagtekens.

Twijfels over uitslag

Op dat moment wordt uit gesprekken al snel duidelijk dat er meerdere positieve testen zijn teruggedraaid, maar dat geldt nog niet voor Brian Bogers. Voorlopig mag de crosser dus nog niet in actie komen. Een hard gelag voor iemand die met zijn hele ziel en zaligheid het avontuur in de MXGP aangaat. Bogers is een talentvolle coureur, maar één die veel pech heeft gehad met blessures en hierdoor zijn stempel nog niet heeft kunnen drukken in de hoogste klasse. Het feit dat hij aan het kampioenschap kan deelnemen heeft voornamelijk te maken met zijn eigen volharding om zich te willen bewijzen.

Ik wacht nog even met het publiceren van een nieuwsbericht totdat de training van de MXGP begint, dan zal duidelijk worden of de situatie van Bogers veranderd is. Immers, als de resultaten van andere coureurs niet kloppen, zou die van Brian ook zo omgekeerd kunnen worden. Bogers rijdt niet. Geen GP dit weekend, is dan mijn conclusie. Het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje.

Ook tijdens de eerste manche van de MXGP is er geen spoor te bekennen van Bogers. Ik hoor niks meer. Ik besluit nog één keer een poging te wagen en vraag of er nieuws is. Het blijft een tijdje stil.

Plottwist: Test tóch negatief

Tijdens het weekend is er maar weinig tijd voor een journalist om de races van dichtbij mee te maken. Als fotograaf of cameraman zie je waarschijnlijk meer. In de praktijk zit je meestal achter je laptop naar de livestream te kijken, zeker wanneer de baan ver van het mediacentrum ligt. Ik kan nog net naar de start lopen voor de tweede MX2-race, zo’n uur voordat de MXGP de tweede manche ingaat.

Ik loop daar de teambaas van Bogers, Elio Marchetti, tegen het lijf. En dan gebeurt er iets totaal onverwachts. Opnieuw, tegen beter weten in, de vraag: is er al nieuws? “Negative”, dat is het antwoord. Kan hij dan woensdag, tijdens de tweede van de drie GP’s in Faenza, wel gewoon mee doen? “No idea”. Ik kijk op mijn telefoon, bericht van Brian: “Ik krijg net een mailtje, de test is nagekeken en was toch negatief.”

Woensdag racen zal wel dus wel lukken. Ik spreek met Bogers af om hem aan het einde van de dag op te zoeken en zijn verhaal te horen. Nu eerste even concentreren op de wedstrijden, Bogers verblijft zelf in de paddock in een camper, dus ik kan hem ieder moment opzoeken.

Bogers alsnog aan de start

Ook voor de MXGP-race besluit ik naar de start te gaan en wie staat daar tot mijn verbazing voor mijn neus zich op te maken voor de start? Brian Bogers! Zonder enige oefening en op een baan waar hij nog nooit een ronde reed, op de sighting lap na, gaat Bogers van start in de tweede manche, waarin iedereen nog één keer alles geeft. Het laat zich raden dat Bogers anoniem achterin meerijdt. Een training, zo moet je het maar zien, zodat hij woensdag in ieder geval een beetje ervaring heeft gehad.

Verhaal van de dag

Na de persconferenties loop ik mee met Jeffrey Herlings, de winnaar van de dag. Ik interview hem over zijn formidabele overwinning op een baan die hem eigenlijk totaal niet ligt. Voor mij is het verhaal van de dag echter het verhaal van Bogers.

Als ik uitgesproken ben met de GP-winnaar en me van de forse hospitality van Red Bull KTM Factory Racing omdraai, kijk ik recht de tent van Marchetti Racing KTM in. Daar zitten Bogers en zijn vriendin. Ik ga, uiteraard op gepaste afstand, aan tafel zitten en hoor zijn verhaal.

Tussen hoop en vrees, maar vooral in het oog van de storm

Bogers vertelt hoe zijn dag verliep. Allereerst over de verbazing dat hij positief testte. Hoe hij geen kant op kon op zaterdagavond en met verbazing de berichten hoorde over andere positieve testen die terug werden gedraaid, terwijl hijzelf niet opnieuw mocht testen. Dat zijn complete team, familie en vriendin allemaal negatief waren getest, net als van tevoren in Eindhoven. Hoe hij niet eens iets van de race kon zien, omdat er geen internet was in zijn camper. De zorgen die hij had over zijn fietsritje met Glenn Coldenhoff, een dag eerder en iedereen die hij in de tussentijd sprak. En hoe hij alsnog aan de start verscheen in die tweede manche.

“Er was geregeld dat er een dokter langskwam om mij opnieuw te testen, voor de tweede manches”, begint Bogers te vertellen. “Tijdens die test kreeg ik het mailtje: de uitslag was verkeerd en ik was toch negatief. Ze vertelden me dat er een emailadres verwisseld was. Maar daar geloofde ik weinig van. Uiteindelijk werd toegegeven dat er fouten waren gemaakt.”

“Aan het einde van de meeting voor de race, waarin alles in het Italiaans ging, werd opeens aan mij gevraagd of ik mee wilde rijden in de tweede manche. Natuurlijk wilde ik dat! 'Dan zou ik me maar gauw om gaan kleden', werd toen gezegd”, kan Bogers alweer lachend vertellen. “Dat was natuurlijk niet te doen, maar ik heb in ieder geval gereden. Nu gaat de blik weer op woensdag.”

"Uiteindelijk ben ik blij dat het er nu op zit en dat ik negatief ben. Natuurlijk was het een hele frustrerende dag en heb ik nu effectief een GP gemist. Maar ik had ook onderweg naar huis kunnen zijn omdat ik wel positief was getest", realiseert Bogers zich.

Slider Lijst Brian Bogers, Marchetti Racing KTM 1 / 3 Foto door: Niek Fotografie Brian Bogers, Marchetti Racing KTM 2 / 3 Foto door: Niek Fotografie Brian Bogers, Marchetti Racing KTM 3 / 3 Foto door: Niek Fotografie

Organisatie laat steken vallen

Het siert Bogers dat hij de organisatie geen verwijten maakt. Maar het is duidelijk dat er steken zijn laten vallen. Meerdere coureurs zijn positief getest, Bogers was de enige die een race miste. Een andere coureur was nog helemaal niet getest, terwijl hij dat wel had moeten doen, en miste alleen de training.

De organisatie zelf wilde niet ingaan op de situatie en verschuilt zich achter de eigen protocollen en het privacyrecht van de coureur. Bij navraag wordt het officiële statement doorgestuurd: “Na medische checks vanmorgen voor de MXGP van Italië bleek Marchetti Racing Team’s Brian Bogers niet fit om deel te nemen aan de MXGP Race 1 van de MXGP van Italië in Faenza dit weekend. Na extra checks later in de middag kon de Nederlander alsnog meedoen aan de tweede race.”

Bubbel of geen bubbel?

De vraag die blijft hangen is in hoeverre de MXGP-organisatie zich voldoende heeft voorbereid op een situatie zoals die van Bogers. De grootste fout die is gemaakt, ligt bij de medische staf die ingehuurd is en verkeerde uitslagen heeft verspreid. Los van dat de MXGP deze heeft aangesteld, treft de organisatie zelf hier geen blaam. De chaos die ontstond rondom het wel of niet deelnemen van Bogers en de situatie waarin hij terechtkwam, is een ander verhaal.

Aan de ene kant is het, naar verluidt, in de meeste positieve testgevallen op tijd opgelost. Uit de praktijk en een rondvraag van Motorsport.com in de paddock blijkt echter dat lang niet iedereen een testuitslag heeft hoeven laten zien voorafgaand aan het weekend. Ook heeft een groot deel van de aanwezigen nog geen uitslag van de test op locatie mogen ontvangen.

Er wordt dus een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Zoals in het begin aangegeven: iedereen heeft zich van tevoren laten testen en we gaan ervan uit dat niemand in Faenza aanwezig is die vooraf een positieve uitslag heeft gekregen. Maar of we kunnen spreken van een bubbel? Het antwoord kan in ieder geval geen volmondig 'ja' zijn.