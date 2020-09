MXGP Italië: Jeffrey Herlings pakt 90e GP-zege in Faenza

Verrassenderwijs verscheen Brian Bogers aan het starthek. De Eindhovenaar miste de trainingen en de eerste manche vanwege een positieve coronatest, waarvan later duidelijk werd dat dit om een verkeerde uitslag ging. Vanzelfsprekend, Bogers had nog geen meter gereden op de baan in Faenza, kon de Marchetti Racing KTM-rijder niet direct om de voorste plekken meedoen. Bogers zou als 28e eindigen.

De kopstart was, net als in de eerste manche, voor de jonge Spanjaard Jorge Prado. Herlings had een sterke start en zat daar dan ook vlak achter, voor Jeremy Seewer en Gautier Paulin. Achter Clément Desalle startte Tim Gajser als zesde. Glenn Coldenhoff startte rond de zestiende positie.

Gajser leek in de verste verte niet op de wereldkampioen die in de trainingen nog zoveel indruk maakte. De Sloveen zag Cairoli in de openingsfase voorbij komen en kwam zelf niet verder naar voren. Beide coureurs konden een plekje opschuiven toen Gautier Paulin met een flinke smakker de boarding in vloog. Een andere Fransman, Romain Febvre, verschalkte Gajser even later voor de vijfde positie.

Met vijf minuten te gaan zette Herlings voor het eerst zijn motor naast die van zijn merkgenoot om de leiding over te nemen. De WK-leider moest echter even pas op de plaats maken, maar wist Seewer vlak achter zich en kon dus geen rust nemen. Derhalve liet Herlings zich niet aftroeven en pakte hij Prado alsnog op spectaculaire wijze.

Achter het drietal sloten ook Cairoli en Febvre aan, waarmee er dus vijf rijders om de manchezege vochten. Seewer probeerde ook voorbij te gaan aan Prado en maakte daarbij dankbaar gebruik van een in de weg rijdende achterblijver. Ook Cairoli en Febvre gingen nog voorbij aan Prado.

Seewer kon het tempo van Herlings goed volgen, maar kon hem niet in een foutje dwingen. Daarmee pakte Herlings met twee manchezeges overtuigend de GP-zege. De top-drie zag er hetzelfde uit als in de eerste manche, met achter Herlings dus Seewer en Cairoli. Febvre eindigde als vierde, voor Gajser. Jorge Prado werd zesde, voor Mitch Evans en Glenn Coldenhoff. Arminas Jasikonis en Alessandro Lupino maakten de top-tien compleet. Calvin Vlaanderen werd 20e.

Met zijn 90e GP-zege staat Herlings nu op gelijke hoogte met merkgenoot Cairoli en op slechts elf zeges van legende Stefan Everts, die met 101 stuks recordhouder is.

Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki Racing Team Photo by: Niek Fotografie

Van de Moosdijk neemt revanche in MX2

De zege in de MX2 ging verrassend naar Maxime Renaux. De Fransman, die niet uitkomt voor een fabrieksteam, won de tweede manche voor Tom Vialle en Jago Geerts. Een andere Fransman, Mathys Boisrame, eindigde op de vierde plaats in de tweede manche, vlak voor teamgenoot Roan van de Moosdijk, die zich met P5 revancheerde voor de uitvalbeurt in de eerste manche.