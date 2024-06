De Vries blikt terug op eerste stints Le Mans: "Moest kansen afwachten"

Nyck de Vries wist dat de start van de 24 uur van Le Mans een interessante zou worden. Teamgenoot Kamui Kobayashi was snel in de kwalificatie, maar zijn rondetijden waren geschrapt omdat hij een rode vlag had veroorzaakt. Daardoor zat er niet een Hyperpole in, maar moest het team ineens van de laatste plaats in het Hypercar-veld starten: P23. Vanaf die positie had De Vries een probleemloze openingsstint, maar veel vooruitgang werd er niet geboekt. Na twee uur racen is de situatie wel heel anders, want de #7 Toyota zit nu op het randje van de top-tien.

Na 2,5 stints blikt De Vries kort terug op zijn start van deze 24 uur van Le Mans. "De eerste stint was... Laten we zeggen dat ik geduldig moest zijn en de kansen moest afwachten, want het was lastig om meteen posities goed te maken wanneer er een slipstreamtrein is", zegt De Vries tegen onder meer Motorsport.com. "Maar in de tweede stint ging ik naar voren en eenmaal in vrije lucht hadden we een goed tempo te pakken. Helaas kwam er toen wat regen. Laten we zien of we de juiste beslissing hebben genomen", aldus de Nederlander, die de korte update nog voor het vallen van de hevigere regen zijn update gaf. Het team ging over op de regenbanden, maar moest deze ook weer relatief snel inwisselen omdat de regen niet echt doorzette. Ondanks dat rijdt de #7 Toyota op moment van schrijven op P10 rond.

Voor De Vries waren de probleemloze stints een opluchting, want eerder op de zaterdag ging het nog fout tijdens de warm-up. Daar knalde hij tegen de #87 Akkodis ASP Lexus GT3 op, die flink afremde voor een zone met een gele vlag maar dat wel zo deed dat hij op de racelijn op de rem ging. Het kwam het team van Kelvin van der Linde op een voorwaardelijke stop/go-penalty van een minuut te staan.