Warm-up 24 uur van Le Mans: De Vries crasht, Jota keert weer terug

De warm-up is voor de teams één laatste kans om te controleren of de auto naar behoren werkt. Om 12.00 uur begon deze sessie van slechts een kwartier, waardoor rondetijden niet geheel relevant waren. Wat wel relevant was, was de terugkeer van de #12 Jota Porsche. Callum Ilott crashte in VT2 en de auto was dusdanig beschadigd, dat er een nieuw monocoque overgevlogen moest worden. Het team stond toen voor de helse uitdaging om binnen iets meer dan 24 uur tijd een compleet nieuwe auto op te bouwen voor Ilott en teamgenoten Will Stevens en Norman Nato. Na de shakedown op het vliegveld nabij het circuit mocht Jota zich weer met de #12 op het Circuit de la Sarthe melden - een belangrijke sessie om te controleren of de nieuwe auto geen kuren vertoont.

De baan was bij aanvang van de warm-up nat verklaard, want het begon weer licht te miezeren. Dat past bij het weerbeeld voor de race, want voor zaterdag en zondag worden enkele regenbuien voorspeld. Door de verraderlijke omstandigheden was het vooral een kwestie van meters maken en niet van de baan schieten, wetende dat binnen enkele uren de start van de 92ste 24 uur van Le Mans zou plaatsvinden.

Voor de meeste teams verliep de warm-up probleemloos, al kan dat niet gezegd worden van Nyck de Vries in de #7 Toyota. Hij reed achter verkeer rond toen een Lexus GT3 plots op de racelijn afremde en er te weinig tijd was om daarop te reageren. De voorkant van de GR010 Hybrid was flink beschadigd en de auto ging meteen op de bokken in de pitstraat om de nodige reparaties uit te voeren om zonder problemen aan de 24 uur van Le Mans te kunnen beginnen.

Uiteindelijk sloot Robert Kubica in de #83 AF Corse Ferrari de warm-up als snelste af. Hij reed het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe rond in 3.29.260. Antonio Giovinazzi maakte er een Ferrari 1-2 van, want hij stuurde zijn #51 Ferrari 499P naar de tweede tijd. De #12 Jota met Stevens achter het stuur was goed voor de derde tijd, dus daar lijken de zaken redelijk op orde na de race tegen de klok na de crash van eerder deze week. In de LMP2 eindigde de #183 AF Corse bovenaan, bij de LMGT3's ging die eer uit naar de #86 GR Racing.

Om 16.00 uur gaat de 24 uur van Le Mans van start. Mogelijk gebeurt dat op een natte baan, want direct na de warm-up was een pittige regenbui gearriveerd en de komende uren zou het wisselvallig moeten blijven.

Uitslag warm-up Le Mans