Toyota deelt update na crash De Vries in warm-up Le Mans

De warm-up voor de 24 uur van Le Mans verliep voor de meeste teams vlekkeloos, maar voor de #7 Toyota van Nyck de Vries, Kamui Kobayashi en José María López gold dat niet. De Vries reed net door de Porsche-bochten toen de #78 Akkodis ASP Lexus GT3 voor hem flink leek af te remmen op de apex. De Nederlander leek verrast door die actie en knalde vol op de achterkant van de LMGT3. De neus van de Toyota GR010 Hybrid raakte flink beschadigd en de auto ging in de garage meteen op de bokken voor een grondige check.

Aangezien de start van de 24 uur van Le Mans enkele uren na het einde van de warm-up volgt, waren er wat zorgen over mogelijke schade aan de auto. In een update aan Motorsport.com laat Toyota echter weten dat zij verwachten op tijd de pitstraat te kunnen verlaten op weg naar de startgrid. Het team bevestigt dat de schade enkel beperkt is gebleven tot het bodywork, waardoor een nieuwe neus voldoende moet zijn om aan de langeafstandsklassieker te beginnen.

Voor een voorval na dat incident kreeg De Vries nog wel een waarschuwing van de stewards. Hij schoot namelijk over de witte lijn op de pitingang, wat volgens het reglement niet is toegestaan. Omdat het in de warm-up gebeurde, blijft het dus onbestraft. Wel benadrukken de stewards dat zo'n vergrijp in de race zwaarder bestraft zal worden. De stewards hebben in deze kwestie wel Kelvin van der Linde aangewezen als schuldige. Hij zou volgens de stewards op de racelijn hebben geremd en dat komt het team op een voorwaardelijke stop/go-penalty van één minuut te staan. Mocht er in de race dus opnieuw zoiets voorvallen, dan zal deze straf ingelost moeten worden.

Op de startgrid zullen De Vries, Kobayashi en López P23 innemen. Kobayashi was in de kwalificatie snel genoeg voor een plaats in de Hyperpole, maar omdat hij een rode vlag had veroorzaakt werden al zijn rondetijden van de kwalificatie geschrapt. Daardoor moet de #7 Toyota dus als laatste van het Hypercar-veld aan de race beginnen.