LeBron James verricht officiële start 24 uur van Le Mans 2023

De viervoudig NBA-kampioen en tweevoudig Olympisch kampioen krijgt de eer om de start van de 24 uur van Le Mans 2023 te verrichten. De wedstrijd gaat aanstaande zaterdag 10 juni om 16.00 uur lokale tijd van start. Sinds 1949 nodigt de organisatie een beroemdheid uit om de startvlag te zwaaien. Onder hen onder meer Rafael Nadal (2018), Brad Pitt (2016), Alain Delon (1996), Georges Pompidou (1972) en Steve McQueen (1971).

James, die recentelijk het recordaantal gescoorde punten in de historie van de NBA verbeterde, voelt zich vereerd: “Er is niets zo mooi als het zien en ervaren van sport op het hoogste niveau”, zegt hij in een statement. “Het is een eer om deel uit te maken van dit historische moment in de autosport en bij te dragen aan het eeuwfeest van een van de grootste sportevenementen ter wereld. Ik kijk ernaar uit deze iconische race van start te laten gaan en al deze topcoureurs te zien strijden op het wereldwijde toneel.”

Afgelopen zondag vond de traditionele Le Mans-testdag plaats. Antonio Giovinazzi zette in de Ferrari 499P Le Mans Hypercar de snelste tijd neer. Hij stuurde de #51 rond in 3.29.504 seconden. Op woensdag gaat om 14.00 uur het evenement officieel van start met de eerste vrije training.