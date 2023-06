Na een race over 1000 mijlen in Sebring, de 6 uur van Portimao en de 6 uur van Spa-Francorchamps is het World Endurance Championship toe aan het hoogtepunt van het seizoen 2023: de 24 uur van Le Mans. De race op het Circuit de la Sarthe geldt als het kroonjuweel van de endurance en de editie van 2023 belooft een bijzondere te worden, alleen al doordat de 24 uur van Le Mans dit jaar zijn honderdste verjaardag viert. Wie de komende week afreist naar Le Mans en plaatsneemt op een van de vele campings rond het circuit, kan rekenen op diverse festiviteiten om het jubileum te vieren.

Wat de 24 uur van Le Mans in 2023 ook extra glans geeft, is het grote deelnemersveld in de Hypercar-klasse. De afgelopen jaren kreeg Toyota alleen tegenstand van teams als Glickenhaus en het dit jaar in de LMP2 uitkomende Alpine, maar in 2023 zijn er nieuwe merken ingestapt. Ferrari en Peugeot hebben allebei een LMH-bolide ontwikkeld voor deelname aan de topklasse, terwijl Cadillac en Porsche met hun LMDh-wagens aan de start verschijnen. Aangevuld met privateers Glickenhaus en Vanwell leidt dit bij de Hypercars tot een startveld van maar liefst zestien auto's. Met nog eens 24 LMP2-bolides, 21 LMGTE Am's én de Garage 56-inschrijving van Hendrick Motorsports en NASCAR zorgt dit voor een grid met maar liefst 62 auto's.

De laatste Nederlandse zege in Le Mans dateert alweer van 1988, toen Jan Lammers de race won aan de zijde van Johnny Dumfries en Andy Wallace. Dit jaar is er één Nederlander die een gooi naar de algemene zege doet en dat is Renger van der Zande. Hij start met Sebastien Bourdais en Scott Dixon in de LMDh-bolide van Cadillac Racing. Wordt hij na Lammers en Gijs van Lennep de derde Nederlandse winnaar van de 24 uur van Le Mans? Dat weten we zondagmiddag, iets na de klok van 16.00 uur.

Starttijd 24 uur van Le Mans 2023

Datum Sessie Tijden Woensdag 7 juni Eerste vrije training 14.00u - 17.00u Woensdag 7 juni Kwalificatie 19.00u - 20.00u Woensdag 7 juni Tweede vrije training 22.00u - 0.00u Donderdag 8 juni Derde vrije training 15.00u - 18.00u Donderdag 8 juni Hyperpole 20.00u - 20.30u Donderdag 8 juni Vierde vrije training 22.00u - 23.00u Zaterdag 10 juni Warm-up 12.00u - 12.15u Zaterdag 10 juni Start 24 uur van Le Mans 16.00u Zondag 11 juni Finish 24 uur van Le Mans 16.00u Het startsein voor de 24 uur van Le Mans wordt zaterdag 10 juni om 16.00 uur gegeven. Precies een dag later, op zondag 11 juni om 16.00 uur, wordt de finishvlag gezwaaid. De voorbereidingen op de 24 uur van Le Mans zijn zondag al begonnen met een testdag. De eerste officiële vrije training laat echter tot woensdag 7 juni. Later op de dag vindt tussen 19.00 en 20.00 uur de kwalificatie al plaats, gevolgd door de tweede oefensessie. Op donderdag staat eerst de derde training gepland, waarna tussen 20.00 en 20.30 uur de pole-positions worden verdeeld tijdens de Hyperpole. De dag wordt afgesloten met de vierde training. Op de dag van de start staat nog een warm-up van vijftien minuten gepland, voordat de race om 16.00 uur dus begint.